Obras en hotel de Bariloche donde fallecieron tres uruguayos estaban paralizadas por irregularidades desde 2021

La obra del complejo de hoteles de la empresa Huinid que estaba encima de la ladera que causó el alud del pasado lunes en el Hotel Bustillo, y que provocó el fallecimiento de tres turistas uruguayos, no estaba habilitada desde octubre de 2021 y el muro de contención que falló al detener el barro que ingresó al lugar no estaba registrado, informó el jefe de Gabinete de Bariloche, Marcos Barberis, en declaraciones recogidas por Clarín y Página 12.

El desplazamiento de barro ocurrido el 6 de junio provocó la muerte de Víctor González Giovanelli, su hermana Alba y su cuñado Orlando Casella, los tres turistas uruguayos que se encontraban en el hotel cuando ocurrió el desastre. Ana Marturet, esposa de González, sobrevivió al incidente.

La obra para un tercer hotel dentro del complejo fue presentada en 2013, y tenía la autorización del Municipio de Bariloche para edificar 950 metros cuadrados. Sin embargo, en una inspección realizada en octubre de 2021 la municipalidad detectó que la empresa estaba edificando una obra de 3 mil metros cuadrados "con un movimiento de tierra superior al autorizado, con una losa mayor", indicó Barberis en entrevista con Radio Seis de Argentina.

La orden de paralización fue dictada el 25 de octubre de 2021. La última inspección realizada por el Municipio de la localidad fue en febrero, y hasta ese momento no se habían registrado movimientos en la obra.

El Tribunal de Faltas dictaminó que la empresa debía presentar un nuevo proyecto para obtener de nuevo el permiso de la obra, pero Barberis afirmó que "al momento de paralización (la obra) estaba en un estado y hoy tiene un cierto grado de avance", aunque aclaró que ese avance debe ser dictaminado por la Justicia.

Además, en el pliego original de la obra no se encontraba la malla de contención con gaviones, que luego cedió y terminó junto al barro y las piedras dentro del hotel cuando sucedió el alud. Al no estar en el proyecto original, ese muro de contención no estaba evaluado por las autoridades locales y, por lo tanto, no se sabe si era apto o no.

Adriana Díaz, subsecretaria de Protección Civil de la localidad, dijo a El Observador que el lunes del alud las lluvias ascendieron a los 150 milímetros de agua en pocas horas. Sin embargo, ninguna otra construcción se vio afectada en la zona.