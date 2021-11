Ómicron, los hallazgos de laboratorio y la realidad del terreno: ¿qué tan protegidos estamos contra la nueva variante de covid-19?

El virólogo uruguayo del Insitut Pasteur Gonzalo Moratorio aseguró que hacen falta más pruebas de laboratorio para saber si la variante Ómicron escapará a la protección que dan las vacunas, más allá de que las mutaciones observadas en el laboratorio preocupan.

¿Qué tan seguro es que esa observación de laboratorio sobre su facilidad para escapar a las defensas generadas se traslade al mundo real?

Siempre las pruebas de laboratorio, que son principalmente en cultivos celulares, son una buena aproximación de lo que pasa en el mundo real. Pero las pruebas del mundo real son soberanas. No quiere decir que lo que vemos en laboratorio sea lo que pase. Tal vez esta capacidad de que la variante Ómicron sea más esquiva al sistema inmunológico sea una realidad, pero no necesariamente de manera tan significativa como puede pasar en experimentos de laboratorio. Por ejemplo, Beta era la variante que presentaba inicialmente mayor capacidad de escape al sistema inmunológico pero no tuvo la capacidad de expandirse y dominar el planeta como sí lo tuvo Delta.

Todos los experimentos de laboratorio dan buenas pistas pero no siempre se pasa de forma literal a lo que pasa en el mundo real. Además debemos entender que los datos de Ómicron muestran una gran suba de los casos, con un 90% de secuencias que corresponden a esta variante (Sudáfrica está haciendo vigilancia genómica de punta), pero también hay que considerar que el 25% de la población está vacunada y hay muchas personas infectada naturalmente. Esto podría servir de barrera para esta variante. En la localidad donde se detectó hubo un aumento exponencial de casos, que con las mutaciones que trae podría sugerir mayor capacidad de transmisión. Pero faltan datos del mundo real y de laboratorio para asegurar que realmente es más esquiva a las defensas que generamos. También si pensamos coherentemente, es la variante con mayor cantidad de mutaciones, 50 en total, 32 en proteína spike y 10 en la unión con el receptor, la llave de la cerradura de la célula. Eso hace pensar que tenga otras combinaciones para entrar a las células y ser más esquivas para el sistema inmune.

¿Es probable que estas 32 mutaciones nuevas de ómicron se hayan dado juntas? ¿O que se hayan dado en sucesivas variantes que pasaron bajo el radar sin ser detectadas?

Las 32 mutaciones tienen un patrón muy llamativo, además hay estudios que ratifican que su ciclo común más reciente radicaría en más de un año atrás, lo que podría permitir concluir que pasó debajo del radar. Otra hipótesis es que se creó y circuló por gran tiempo en un paciente inmunosuprimido, lo que hace que el virus no tenga presión y pueda cambiar y mutar cada vez que se replica. No hay que asustarse, es normal en los virus de RNA. Entonces ese paciente puede haber servido de santuario para generar esta variante que por largo tiempo haya circulado en el paciente hasta salir. El salto evolutivo respecto a otras variantes es llamativo.

Otras teorías, que recién son discusiones, involucran a la inmunodepresión en pacientes con HIV, ya que África es un continente históricamente con altas tasas de HIV. Eso le puede permitir al virus mayor plasticidad sin presiones del sistema inmunológico para generar variantes.

¿Los anticuerpos por infección o vacunas ya no servirán? ¿Cómo actuarían las células B y T para evitar formas graves de la enfermedad?

Respecto a los casos graves, son datos que estamos esperando. Se necesita tiempo para corroborar lo que estamos viendo.

Más allá que esta variante pueda ser esquiva para muchos de los anticuerpos generados por vacunas e infección, hay que destacar que las vacunas siguen mostrando seguir siendo efectivas para evitar casos graves. Recordar que la inmunidad de células T es muy importante, y se generan anticuerpos no necesariamente son neutralizantes pero sí útiles para activar el sistema inmunológico para detectar el virus y combatirlos. Pero para poder tener una certeza de lo que va a pasar necesitamos tiempo y más experimentación en laboratorio.

¿Es esperable que se genere una mutación tan significativa en un lugar con bajo número de casos como ocurre con Sudáfrica hoy? ¿O es más lógico que se haya dado en otro lado pero que Sudáfrica la haya descubierto?

La posibilidad de que haya surgido en Sudáfrica o aledaños es relativa, no necesariamente. En Sudáfrica hay baja cantidad de casos hoy, pero lo que nos muestra ómicron es que estamos descuidando partes del mundo, países que están por debajo del 5% de población vacunada, Sudáfrica es una excepción con 25%. Descuidar estos lugares nos hace ver la falta de solidaridad. Hay que poner esfuerzos porque estamos todos en el mismo barco, estas variantes van a llegar y nos pueden impactar a todos. Hay que disminuir significativamente la circulación viral en todo el planeta, porque si el virus circula damos más lugar a la generación de variantes.