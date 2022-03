Operación Ártico: 12 condenados por explotación sexual en Paysandú

La Justicia de Paysandú condenó a doce personas en la denominada "Operación Ártico", por intentar pagar a menores de edad a cambio de relaciones sexuales, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. En total son seis las menores afectadas, una de ellas estaba bajo la tutela del INAU.

De las doce personas, diez fueron condenadas a través de un proceso abreviado por el delito de remuneración a menores de edad por la promesa de realizar actos eróticos, uno por el delito de contactar a una menor a través de medios tecnológicos y por almacenar pornografía infantil, y otro solo por mantener contacto a través de medios tecnológicos, y es el único con libertad a prueba, detalló Benech, quien agregó que en este grupo una mujer también fue procesada por querer vender drogas a una de las menores.

Según el director de Comunicación de Fiscalía, las penas son "muy variadas" porque hay algunas personas del grupo que son reincidentes y otras no. La fiscal Martínez le comunicó que las pruebas eran "contundentes", y no cree que hubiera un trabajo "de red", ya que los implicados no se conocían entre ellos.

Benech dijo que la fiscal Martínez destacó el trabajo de la policía para lograr la condena de los implicados, que fueron detenidos el 8 de marzo. La investigación comenzó en febrero de 2021, tras una denuncia del INAU sobre la menor que estaba bajo su tutela, de la que sospechaban que estaba siendo contactada para mantener relaciones sexuales por mayores de edad.

Noticia en desarrollo