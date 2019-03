Operativo retorno por Carnaval: los puntos de ruta Interbalnearia con tránsito "espeso"

El operativo retorno por el fin de semana largo de Carnaval se desarrolla de forma normal, aunque con el tránsito "espeso" hacia la capital, informó a El Observador el vocero de la Policía Nacional de Tránsito, Marcelo Moreira. Aunque por el momento no hay colas de largos kilómetros, sí hay estancamientos desde el kilómetro 52 hasta el 34 de la ruta Interbalnearia, producto de los semáforos que van desde Parque del Plata hasta El Pinar.

La operativa desplegada por la Policía Nacional de Tránsito comenzó a las 16 horas y se espera que finalice después de la medianoche de este miércoles, una vez que el flujo de autos comience a disminuir. Sin embargo, en el puente internacional San Martín que une Fray Bentos con Puerto Unzué hay colas de hasta tres kilómetros, lo que hace presumir que hubo un flujo de turistas argentinos importante durante el feriado de Carnaval, explicó Moreira.

Asimismo, el vocero agregó que durante el operativo retorno de este martes no se realizan "grandes controles", salvo casos muy notorios. "De venir circulando el tránsito en forma normal, tratamos de no detener a los vehículos para no provocar accidentes de tránsito ni mayores demoras", aseguró Moreira.

Para este operativo la Policía Nacional de Tránsito cuenta con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional que ayuda a identificar, desde el aire, los estancamientos y cualquier siniestro de tránsito que se pudiera producir.