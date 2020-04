Por Jorge Freccero Talice

No conozco al periodista Adolfo Garcé, me consta que frecuentamos a distintas horas un reducto de calidad al cual concurren prestigiosos periodistas y figuras del sector político, más allá de no tener POS.

Acostumbro a leer con atención su columna de los miércoles del diario El Observador y debo decir que muchas veces me desconcierta, no por eso dejo de compartir algunos de sus conceptos e interesarme en su redacción. No es este el fin que sigue a esta introducción.

Voy a extraer modestamente sin sacar de contexto partes de su última y deslumbrante publicación del 18/03/2020, titulada “Emergencias sociales y oportunidades políticas” que considero de suma actualidad y un excelente mensaje a todos los uruguayos en este caso.

“Convertir la crisis en una oportunidad depende de cada uno de nosotros”,“y de la visión y coraje de nuestros líderes políticos”.

Sugerir a nuestros líderes políticos considerar algunas posibilidades y aplicar de la lectura del texto citado las siguientes posibilidades. Mi único interés es sumar para que Uruguay comience a ser un país mejor, por encima de políticos, que nuestros hijos no se sigan yendo al exterior y que al retornar tengan la opción de quedarse aquí.



Hay que aprovechar la situación generada por el virus covid-19. Es evidente que las demoras (casi 3 meses) para la transición de un gobierno a otro han agravado la situación sanitaria, ya que la misma es muy larga y los acuerdos en los nombramientos en los distintos cargos demoran mucho tiempo, más allá de que los salientes y los entrantes deberían como en el atletismo, pasarse la posta y acelerar.

Siempre un poco de solidaridad enaltece, como los hoteles que, más allá de no tener casi actividad, ofrecieron sus instalaciones para sumarse en apoyo a la complicada situacíon sanitaria.

Sugeriría que quienes perciben retribuciones de más de $100.000 mensuales contribuyan voluntariamente (o por decisión del gobierno) con un 10% de las mismas por única vez (o quizás en dos oportunidades) para paliar a los trabajadores en situación de desempleo. Propondría hasta $50.000, se trate de dependientes, profesionales, políticos, castrenses, jubilados y otras retribuciones. La forma de su aplicación y distribución, los topes con agentes con más de una retribución y otras situaciones no son el objeto de esta carta.

Respecto al sector público, mucho se ha hablado de este tema. Es notorio que con este caso salta a la luz la desigualdad entre las obligaciones y beneficios de ambos. Carezco de aversíon alguna con el sector público, en el cual me consta hay abnegados trabajadores, pero que solamente los privados queden sin trabajo, vayan al Seguro de Desempleo y los otros siguen como si no hubiera crisis alguna. En caso de que esto no sea así, me gustaría fuera aclarado oportunamente.

Podrían considerarse otras tasas o gravámenes transitorios, a otros rubros, pero no será en esta nota y revisar a los organismos públicos en general, ya que muchos disponen de excedentes financieros y darles un óptimo destino.

Deseando que la situación vuelva a la normalidad, sin más y agradeciendo a Alvaro Fito Garcé por inspirarme en la misma, debo reconocer a otros periodistas de varios medios, que cada tanto leo y poseen un nivel superlativo y plurales políticamente y agradecer a El Observador la publicación de la misma.