Oposición de Peñarol quiere que el voto a presidente AUF pase por consejo, ¿qué dijo Ruglio?

Peñarol está enfrentado a una nueva división interna entre el oficialismo que lidera el presidente Ignacio Ruglio y la oposición del bloque del damianismo. ¿La razón? El voto que emitirá el club el próximo jueves 16 de febrero en las elecciones a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Fue Ruglio quien promovió la candidatura de Pablo Ferrari para que sea el opositor de Ignacio Alonso, quien irá por la reelección.

A Peñarol lo acompañaron al promover la candidatura de Ferrari, Cerro Largo, Cerro, Fénix, Defensor Sporting, Wanderers, River Plate, Liverpool y Danubio, además de cinco de Segunda División Profesional.

Sin embargo, la oposición de Peñarol tiene una mirada opuesta al tema y pretende votar a Ignacio Alonso, porque entienden que es el candidato que ganará las elecciones.

Así lo hizo saber el miércoles el consejero Armando Castaingdebat, quien integra la directiva en representación del damianismo.

"Estamos de cara a un tema mucho más importante que es la posición institucional de Peñarol. Peñarol está frente a una decisión que va mucho más allá del nombre de Alonso o de Ferrari, es institucionalmente cómo se posiciona en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en la Conmebol. Peñarol no puede estar por fuera de las discusiones. Compartimos con Ruglio que hay que hacer cambios en la AUF y lograr más ingresos por derechos de televisión, lo que no estamos de acuerdo son las formas. Este tema no ha pasado por el consejo directivo a pesar de que Rodolfo Catino hizo el pedido y quedó asentado en actas y esas decisiones deben pasar por el consejo directivo", afirmó Castaingdebat a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"El martes no hubo consejo porque el presidente está en el exterior y como no estamos en actividad, el consejo se puede citar cada 15 días. El próximo martes va a haber una reunión, hay posiciones bien diferenciadas. Algunos quieren votar a ganador y otros quieren recorrer otra aventura. Salvo que suceda algo muy raro, la única duda es si Nacho Alonso gana en primera o en segunda rueda", afirmó tajantemente Castaingdebat.

Para Castaingdebat el voto debe ser debatido en consejo

"La directiva de Peñarol está muy dividida, va más allá de los nombres, hay que defender la posición institucional de Peñarol, no es lo mismo estar adentro que afuera, no es lo mismo estar bien o enfrentado a algunos ámbitos de poder, esa es la discusión que se dará en el consejo directivo", agregó.

Castaingdebat también informó que Peñarol va a recibir a los dos candidatos para hacerles preguntas y que seguramente el martes se definan en consejo las consultas que les harán a ambos.

¿Qué dijo Ruglio sobre el voto de Peñarol en las elecciones de la AUF?

En declaraciones a Padre y Decano radio que se emite por AM 1010, Ruglio dijo sobre este tema: "La política de la AUF debe ser regida por el presidente del club, cuando estaban Damiani o Barrera la manejaban ellos. Me parece bien que el damianismo quiera a Alonso en la AUF pero es el presidente quien lleva adelante la política AUF".

Para Ruglio el voto es una decisión del presidente

"Es momento de cambiar la realidad de los últimos 20 años, perdimos peso, nuestros representantes cambiaron, los de ellos (por Nacional) se mantuvieron y nos han sacado gran ventaja, por eso hay que cambiar el rumbo. Si perdemos, van a haber titulares que van a decir que 'esta es una gran derrota de Ruglio' y si no ganamos le vamos a seguir haciendo la pelea a todos los niveles; el 90% de los hinchas de Peñarol piensa igual que yo; hay que cambiar esta AUF. Como dijo (Eduardo) Ache en ese video que circula por todos lados, 'nos sentimos cuidados'; por eso me extraña que gente de adentro de Peñarol apoye a un ejecutivo que desde la vereda de enfrente dice eso, pero cada cual defiende a Peñarol como sea".

Ruglio cuenta con el respaldo de su bloque que conforman el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Jorge Nirenberg y Álvaro Queijo. Rodolfo Catino, Fernando Errico, Pablo Amaro y Armando Castaingdebat, el bloque del damianismo, tiene como firme postura que Peñarol le dé el voto a Alonso. Hay otros tres integrantes que aún no se manifestaron públicamente, que son Evaristo González, Guillermo Varela y Marcos Acle. Sin embargo, Ruglio ya marcó la cancha y avisó que el voto será una decisión del presidente y no del consejo. El martes se analizará puertas adentro.