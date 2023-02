Pablo Ferrari: “No soy candidato de Peñarol ni soy candidato de Tenfield”

El candidato opositor a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pablo Ferrari, está “sorprendido” por los “ataques” que está recibiendo desde que anunció su postulación a las elecciones el pasado viernes.

“Así como estuve sorprendido de que me vinieron a buscar (por un grupo de clubes que lo postuló), estoy sorprendido de los ataques que estoy recibiendo. Realmente es una sorpresa”, dijo este miércoles a Desayunos Informales de Canal 12. "Me sorprenden tantas cosas como los ataques que estoy recibiendo en las redes. Creo que no hay nada orquestado, pero sorprendente".

Camilo dos Santos

Pablo Ferrari

Además, agregó: “No soy candidato de Peñarol ni soy candidato de Tenfield, con esa empresa no tengo ningún tipo de relación. Ni buena ni mala. Soy candidato para el fútbol uruguayo. Vengo a unir el fútbol uruguayo”.

Ferrari pidió licencia en su cargo de subsecretario de la Secretaria Nacional de Deporte (SND) para presentarse a las elecciones de la AUF.

Sobre su postulación, señaló que surgió de la búsqueda que tuvieron unos clubes hacia él. “Hoy de tarde se cumple una semana del primer contacto que tuve. Vinieron muchísimos clubes importantes e históricos del fútbol uruguayo a solicitar a que fuera candidato. Tuve que pensarlo muy pocas horas”.

“Sucedió que vinieron a buscarme por mi trayectoria. Tengo 25 años en el deporte y muchísima gestión. En todos los lugares que me manejé, me manejé de la misma manera; tratando de unir y tratando de conciliar, no entrar en provocaciones, tratando de que todas las partes nos pongamos en una misma mesa y trabajar juntos. Es lo que precisa la AUF hoy”, dijo quien supo ser presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) por varios años.

“Lo clubes me dijeron que se necesita paz política y eso es lo que vengo a buscar en estos momentos”, destacó.

En caso de ser electo en la votación del próximo 16 de febrero en la que competirá ante el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso, Ferrari dejará su cargo en la SND. “Si soy electo presidente a la AUF por lo que voy a pelear en estas semanas tengo que renunciar al cargo de subsecretario”.

Leonardo Carreño

Pablo Ferrari

Socio de Peñarol

Ferrari se refirió a uno de los temas que ha generado repercusión desde su postulación: las versiones que señalan que es hincha de Peñarol y cómo puede incidir eso al estar al frente de la AUF.

“Fui socio de Peñarol porque me lo pidieron un grupo de amigos para acompañar una lista y el que me lo pidió fue Gastón Tealdi”, dijo, mencionando al hoy vice de la AUF que es el representante de Peñarol en el Ejecutivo.

“Tengan la tranquilidad, déjenme ser presidente electo de la AUF y no me van a dominar Peñarol ni Nacional, vengo a unir el fútbol uruguayo. Pretendo juntar a todas las partes y hacer un plan estratégico como debe ser y que estemos incluidos todos en la misma mesa”, agregó.

Para Ferrari, “hoy el fútbol uruguayo está dividido” y buscará “trabajar todos en conjunto”, con “toda esta gente que hoy está descontenta con la gestión de Alonso”.

@AUFOficial

Alonso y Ferrari

Otros temas

Derechos de TV

“Tengo experiencia en contratos de televisión. Con la Unión del Rugby del Uruguay negocié con Nuevo Siglo, Direct TV y ESPN. En algunos contratos tienen cláusula de igualdad y otras no tuvieron. En la federación hoy se manejan unos 5 millones de dólares al año, casi 4 millones y algo de presupuesto. Hubo contratos por un millón de dólares. Cuando tuve que negociar con el grupo de trabajo porque yo no trabajo solo, negociamos lo mejor lo mejor para el deporte. Trabajaremos para que haya un mejor resultado en el contrato y haya mayores ingresos”.

El técnico de la selección

“En vez de estar pensando en quién va ser el director técnico de la selección se debería revisar los roles dentro de la AUF. La decisión la tomaré con los neutrales de la AUF y asesorados por los que tengan que asesorar”.

José Fuentes, presidente de Nacional

“Tengo una relación excelente con José Fuentes. Nacional ya tenía la decisión tomada. Hablé con él. Lo invité a una reunión con más clubes, me dijo que no quería ir a la reunión, pero que nos reuniéramos y que la directiva de Nacional me recibiera. Fui, di la cara, presenté y dije que quería la paz política. Me hicieron muchísimas preguntas y todas fueron respondidas”.

Así armará su Ejecutivo si es electo

“El presidente puede designar a tres personas directamente. Mi intención es que si yo gano, personas que no me votaron o sectores que no me votaron integren igualmente el Ejecutivo y es una forma de que me controlen. También tratar de que esas personas las designe el otro sector (...) “Creo que hay que cambiar la estructura. Si hay una persona que sirve para el cargo, no importa si es de Peñarol o Nacional. Si una persona es apta yo no le preguntaría de qué club es”.

“Pondré foco en revisar los números. Que esos ingresos fuertes que lleguen hoy a la AUF se derrame en todo el fútbol uruguayo. Tenemos que vivir todos, esto es como una gran familia”.

Más cupos en copas de Conmebol

“Si soy electo presidente, lo primero que hago es llamar al presidente Domínguez de Conmebol y pedir más cupos para equipos uruguayos. Nos enfrentamos entre nosotros y llega solo uno. Solo llegan equipos de Brasil y Argentina. Estamos en misma situación que Venezuela. Cuántos más equipos uruguayos compitan más posibilidades vas a tener. Quizá haya que mejorar muchas cosas del fútbol uruguayo como invertir el dinero en infraestructuras. Tenemos que darle más valor a otros productos del fútbol uruguayo, cada club tiene que mejorar su producto. Hay muchas cosas que se pueden transmitir y darle valor. Vamos a mejorar las condiciones logísticas y la capacitación”.