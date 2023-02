Peñarol: ¿Qué lesión tiene Abel Hernández? ¿Llega al debut con Cerro?

El centrodelantero de Peñarol Abel "La Joya" Hernández entrena diferenciado producto de una molestia en el tendón de Aquiles y el miércoles no participó del movimiento futbolístico que el entrenador Alfredo Arias organizó contra la Tercera división que dirige Juan Manuel Olivera.

En el Campeón del Siglo, Peñarol jugó dos tiempos de 30 minutos contra la Tercera de los que empató uno 0 a 0 y perdió el otro por mínima diferencia.

Según se informó a Referí desde la interna del plantel, pese a sus molestias físicas, Hernández va a estar a la orden este sábado cuando Peñarol debute contra Cerro en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 17.00, por la primera fecha del Torneo Apertura.

El probable equipo de Peñarol ante Cerro

El buen estado físico en que llegó Matías Arezo le da grandes chances de que ante los albicelestes, el ex River Plate y Granada ingrese como titular con Hernández en ataque.

Por esa razón, el DT optará por un sistema táctico de 4-4-2 y el probable equipo formaría con Thiago Cardozo, Pedro Milans, Léo Coelho, Yonatthan Rak, Valentín Rodríguez; Ignacio Laquintana, Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodríguez, Kevin Méndez; Arezo y Hernández.

Las alternativas que tiene Arias para esta formación pasan por darle entrada a Carlos Sánchez desde el vamos y sacar a un delantero para jugar 4-3-3 o darle ingreso a Nicolás Rossi y mover a Méndez detrás de un solo delantero centro y jugar 4-2-3-1.

Se siguen trabajando por altas

El presidente Ignacio Ruglio dijo el miércoles en Padre y Decano Radio que se emite por AM 1010 que siguen las tratativas para incorporar a Diego Rolan y a un golero.

"Por Rolan llegó un documento importante de Juárez que lo libera de toda responsabilidad en la finalización del contrato y el jugador está más cerca", expresó.

Foto: Leonardo Carreño.

Diego Rolan dio un paso más hacia Peñarol

Sobre el golero, Ruglio dejó un manto de dudas cuando se le consultó si el argentino Fernando Monetti será nuevo jugador de Peñarol: "Es un jugador que Arias conoce, que le gusta por su buen juego de pies, ha atajado en equipos importantes, jugó 40 partidos en Lanús en la temporada pasada, pero también estamos conformes con los goleros del club, con Jhonatan Lima y con Randall Rodríguez que ayer anduvo muy bien", dijo en referencia a la actuación de este último contra Colombia por el Sudamericano sub 20.

Según pudo saber Referí, Arias quiere un golero que le dé garantías en caso de que Thiago Cardozo no arranque en el nivel que todos esperan. Pero para el club es difícil contratar a un golero que venga, en principio para ser suplente, y tienen confianza depositada en Lima, al que le renovaron en diciembre su contrato por seis meses más. La gran apuesta a futuro del club es Randall pero en este semestre prácticamente no podrán contar con él en caso de que Uruguay clasifique al Mundial sub 20 que se disputará entre mayo y junio. Si Cardozo rinde de acuerdo a lo esperado, Lima le cuidará las espaldas y para el segundo semestre, Randall será el golero con el que peleará palmo a palmo el puesto.

Ruglio dijo que Peñarol bosqueja el mercado por si aparece algún zaguero interesante que podrá ser, junto a Pablo López, una cuarta alternativa para el puesto detrás de Coelho, Rak y Hernán Menosse.

Gastón Ramírez en la puerta

El presidente aurinegro dijo que charla fluidamente con Gastón Ramírez, actualmente en la Serie C de Italia, y que si su llegada no se da ahora seguramente se pueda concretar en junio de este año, para el segundo semestre de la temporada.

Gustavo Zamora

Gastón Ramírez en 2010, en Jardines

El jugador está dispuesto a pegar la vuelta tras descartar su retorno en varios períodos de pases recientes.