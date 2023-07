Oppenheimer y el peso de la decisión

Te invito a que me acompañes de nuevo en este Pícnic! para compartir reflexiones, algunos piques y, ojalá, buenos momentos. Hablemos hoy de decisiones . A veces protesto porque (casi) siempre soy la que decido qué se cena en casa. Otras veces me preocupo exageradamente sopesando si la decisión mundana y no tanto que debo tomar, tendrá consecuencias que me es imposible calcular. A veces me siento sola tomando decisiones y otras me siento libre haciéndolo. A veces no tengo ganas de decidir nada y quiero que otro lo haga por mí. Y otra tantas veces prefiero que nadie me de tanta opinión que jamás solicité.