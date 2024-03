Orsi dará una conferencia de prensa tras denuncia de mujer trans

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi convocó a una conferencia de prensa este miércoles en la sede del Frente Amplio, luego de que esta mañana se conociera que una mujer trans presentó una denuncia en su contra por un supuesto episodio de violencia que habría tenido lugar en 2014.

Antes de dirigirse a los medios, Orsi estuvo reunido con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, según supo El Observador.

La mujer de 42 años hizo la denuncia en la madrugada de este miércoles en la secconal décima de Montevideo.

Narró que los "primeros días de junio del año 2014" estaba trabajando en las inmediaciones del Parque Roosvelt cuando un hombre la paró. Dijo que circulaba en "auto negro con vidrios oscuros" y preguntó por el "costo" de los "servicios".

"Le dije $ 200 por un oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí, comencé a realizarle sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol", sostiene la denuncia, difundida por Montevideo Portal.

Agregó que unos diez minutos después, al no poder "continuar trabajando", le pidió que le pagara y le advirtió que se iba a bajar del auto.

En ese momento, según el relato de la denunciante, el hombre le dijo que no se iba a bajar y le pidió que terminara lo que había empezado.

"Le dije que no iba a estar dos horas dentro del auto si él no tenía erección, que si quería que me quedara en el auto tenía que pagarme más por todo el tiempo que quería que me quedara. Este hombre levanta la voz diciendo: ‘Sos una atrevida, no te voy a pagar nada’. Me toma por los pelos, a la altura de la nuca, y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera", contó. La mujer agregó que fue al Hospital Pasteur a ser atendida.

Antes de que se radicara la denuncia, pero cuando la militante nacionalista Romina Celeste difundió el caso en redes sociales, Orsi aseguró que lo relatado era un "disparate".