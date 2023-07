Orsi dijo que lo de Bianchi "fueron horas de vergüenza" para el país

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se dirigió a Graciela Bianchi luego de que la senadora nacionalista acusara al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de tener "asegurada su financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense" si vuelve a tomar el gobierno en España.

"Yo creo que es un capítulo que ya se está cerrando pero que fueron horas de vergüenza como país, lamentable que nos haya pasado eso. Creo que a veces hay que entender dónde uno está parado y cuál es la responsabilidad que la ciudadanía nos asignó y cuáles son las cosas que debemos hacer y cuáles son las que nunca debemos hacer", dijo este jueves en rueda de prensa

"Yo creo que no se puede tomar con liviandad la responsabilidad que uno tiene. La actividad política es bastante más cuando uno la toma en serio que emitir permanentemente mensajes", agregó.

Orsi señaló que la política "no es un juego" y que exige "seriedad". "No estoy hablando de equivocarse o no equivocarse, estoy hablando de tomarnos las cosas en serio", apuntó. Y agregó que estas declaraciones de Bianchi no son responsabilidad exclusiva de ella sino que es un estilo que se "lo deja pasar". " Creo que deberíamos todos los partidos revisar el grado de seriedad que nuestras figuras o nuestros integrantes de partido le están poniendo a la tarea que se le encomienda", aseguró.

"Se han perdido algunos códigos. Y con los códigos me di cuenta que también se fue el grado de seriedad, No se juega a la política. Digo tres cosas a ver cuánto me aprueban, el otro dice otras cuatro a ver cuánto lo desaprueban. Nuestras palabras cuando estamos en algunos lugares tienen repercusiones concretas sobre lo que le pasa a nuestra gente. Y que tengamos que gastar energía o poner nada menos que al canciller, a la vicepresidenta de la República a enmendar cuestiones por algunos deslices habla de que tenemos un problema que va más allá de la persona", reflexionó.

El tuit de Bianchi que terminó con un pedido de disculpas de Bustillo a España

La discusión comenzó cuando Bianchi respondió un tuit del ex Fiscal de Corte, Jorge Díaz. El abogado había señalado que le daba "placer ver que la ultraderecha nacionalista, machista, misógina y antidemocrática de Vox" no llegaría al "gobierno de España". "Contra todo pronóstico' Pedro Sánchez parece haberlo logrado de nuevo", redactó.

Ahí se dio la respuesta de Bianchi. "Con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP", publicó la senadora.

Debe leerse: con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP. pic.twitter.com/fGMo8RyDBX — Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 24, 2023

"El PSOE actual no es el de Felipe González; el sanchismo es el de la Guerra Civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo; y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE. Con estudiar Historia se soluciona", continuó.

Ante ese tuit, el gobierno español citó a la embajadora de Uruguay en Madrid, Ana Teresa Ayala, confirmaron desde Cancillería a El Observador.

Además de la citación a Ayala, la vicepresidenta Beatriz Argimón pidió disculpas por las declaraciones de la senadora a Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

Y a su vez, este miércoles el canciller Francisco Bustillo mantuvo una reunión por la situación con el embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín, con quien también se disculpó en nombre del Estado uruguayo por el tuit. Lo mismo hizo luego en una conversación telefónica con su par español, José Manuel Albares.