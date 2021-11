Orsi propuso discutir voto cruzado entre intendencias y municipios, y llamó a dar más "libertad"

El intendente Yamandú Orsi insistió en su propuesta de habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales, de modo que se pueda elegir al intendente de un partido y al alcalde de otro, un concepto que ya había planteado dos semanas atrás en el aniversario 130° del municipio de Montes, y que llegó a hablar "muy rápidamente" con el presidente Luis Lacalle Pou.

Orsi manifestó su opinión respecto a que "para las elecciones de los municipios la gente tiene atada esa libertad necesaria para elegir a los mejores vecinos para la conducción de su municipio". "Porque está claro que uno cuando elige o cuando se afilia a un partido político no hace un pacto de por vida, la realidad está demostrando históricamente que la gente cambia el voto a conciencia”, declaró en su columna semanal de la radio CW 41 de San José.

Hoy la Corte Electoral considera como anulado aquel voto que junta en la urna la lista de un partido a la intendencia y la de otro para el municipio. En su audición radial, Orsi aclaró que su manifestación era a título personal y que no lo había discutido siquiera con el Frente Amplio, aunque pretende instalar el tema para ver "cómo lo ve la gente".

El reclamo también había sido mencionado por el entonces senador Pablo Mieres –actual ministro de Trabajo–, quien en una columna publicada en Montevideo Portal en 2019 escribió que la falta de voto cruzado en el ámbito departamental "es contradictorio con la filosofía y el objetivo descentralizador de la normativa que creó los gobiernos locales". "Justamente, la idea es que los ciudadanos puedan elegir con libertad al que consideran el mejor vecino como alcalde de su pueblo", redactó el líder del Partido Independiente.

Este jueves Orsi expuso que desde la “fortaleza” de los actuales partidos políticos “habría que analizar si no es mejor para el ciudadano la posibilidad de optar en un lema para lo local y en el otro para lo departamental, de la misma forma que ocurre en las elecciones nacionales comparadas con lo departamental”. El intendente se pronunció como “convencido que fue un acierto la separación" entre los comicios nacionales y departamentales.

"En todos los rincones del país está bien claro que el ciudadano no se casa con un partido político sino que cambia de acuerdo a la propuesta y al espacio al que se remite la propuesta, sea departamental o nacional, opera con libertad y elige lo que le parece mejor”, expuso.

Ante el comentario de un periodista –respecto a que ese fenómeno tiene lugar en departamentos en que el Frente Amplio se impone en lo nacional pero pierde en lo local–, Orsi acotó: “La cantidad de votos en blanco al municipio, y a su vez en votos al intendente, es grande, porque la obligación de que sean del mismo lema las dos hojitas que ponés te ata un poco. Hay mucha gente que dice: ´yo pongo una sola'”.

“'Sabés que me gustaría apoyar también a fulanito que va para alcalde pero como es de otro partido no puedo', me han dicho varios vecinos de diferentes partidos", relató el intendente. Orsi recalcó en que la idea apunta a dar "libertad" al ciudadano, a quien opinó que "no hay que subestimar".

“El cálculo no es en función de réditos mejores o menores para mi partido o para el otro, sino en cómo hacer uso de la libertad de esa gente, que te explicita que quiere votar a distintos partidos, a partidos cruzados”, concluyó.