Tribunal de ética para Orsi sigue sin discutirse y se posterga para después de las elecciones del FA

La Departamental del Frente Amplio (FA) en Canelones posterga para después de las elecciones internas del Frente Amplio la discusión en torno al Tribunal de Conducta Política (TCP) pedido para el intendente Yamandú Orsi, el secretario general Francisco Legnani y la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez. La denuncia está en carpeta desde hace más de un mes, y ahora la dilatará al menos dos semanas más.

"Todavía no vamos a hacer nada porque vamos a tener las elecciones", dijo a El Observador uno de los tres dirigentes que conducen la Departamental de la coalición de izquierda, Ulises Pereira. "En esto no tenés una fecha límite, y hay (otras) cosas que hay que resolver", expresó en referencia tanto a los comicios del BPS este fin de semana como los de la fuerza política el 5 de diciembre. Pereira integra el MPP, sector al que también pertenece Orsi.

El Espacio 2040, liderado por el edil y presidente del Club Juventud de las Piedras, Yamandú Costa, ingresó el reclamo a la orgánica a mediados de octubre, según dio cuenta entonces El País.

La agrupación arremetió contra la forma en que la Intendencia de Canelones cesó a uno de sus dirigentes, Germán Casaravilla –quien estaba al frente de la Agencia Tributaria de la comuna– por ponerse en contacto con el senador Óscar Andrade para acordar de forma directa un convenio y saldar la deuda que mantenía por su casa en San Luis. El exjerarca presentó además una denuncia penal por difamación.

Ulises Pereira manifestó que "hay pasajes" a la comisión de ética "que duelen", mientras que "este no tanto". "Si me decís que lo están pasando (a TCP) porque (los jerarcas) robaron es una cosa. Vos ves si es una cosa realmente que duele y es complicada", argumentó y recordó que la solicitud viene además de un espacio político que no integra la orgánica.

El reclamo está en manos de la Departamental a la espera de que sea remitido al organismo nacional que preside Margarita Percovich, quien por otro lado había apuntado a El Observador que –en caso de pasar– deberá "esperar a que le toque", dado que "todavía hay bastante atraso" con otros asuntos pendientes en esa órbita.

El sector de Yamandú Costa cuestionó el "tono inadecuado e impertinente" de parte de la directora Tabárez hacia Casaravilla, "tratándolo de desleal y poco profesional”. “Nunca escucharon al renunciante, los compañeros Andrade y Casaravilla fueron expuestos abiertamente por los medios de prensa de la derecha”, criticó el Espacio 2040 sobre Orsi, Legnani y Tabárez, y sentenció que sus prácticas “se asemejan más al abuso de poder, la falta de respeto y solidaridad”.

Los directores de la comuna canaria se llamaron a silencio y la única respuesta pública llegó de la mano del intendente: "No transo con las cosas mal hechas", escribió en su cuenta de Twitter a comienzos de mes.

Orsi es visto en el Frente Amplio como uno de los dirigentes con mayor proyección hacia las elecciones de 2024, por lo que un chisporroteo interno como el que atraviesa en Canelones puede afectar a la fuerza política a una escala nacional. Consultado para esta nota, Yamandú Costa declinó hacer declaraciones.