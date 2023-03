Oscar 2023: Argentina, 1985 perdió "la tercera" pero quedaron los memes 

Todo se resolvió en un momento. Antonio Banderas y Salma Hayek abrieron el sobre y rompieron las ilusiones de millones de argentinos que esperaban cerrar un periodo de triunfos internacionales con la tercera estatuilla para Argentina, 1985. Finalmente la alemana Sin novedad en el frente se quedó con el Oscar a Mejor Película Internacional.

Las redes sociales se llenaron de reacciones, entre lamentos y reafirmaciones, en forma de memes y videos graciosos.

Desde Alberto Fernández, Darin en Nueve Reinas y Pepe Argento hasta Ellie en The Last of Us y Agustín en Gran Hermano, estos son algunos de los memes que alivian la pérdida.

