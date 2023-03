El hilarante diálogo de Ricardo Darín con Spielberg: "Steven, a mí desde Tiburón que me tenés enganchado”

Argentina, 1985, producida por Amazon Prime Video, volverá con las manos vacías desde Hollywood. Finalmente fue la alemana Sin novedad en el frente, de Edward Berger, producida por Netflix, la que se llevó la deseada estatuilla en la categoría a Mejor Película Internacional. Pero además ganó en los rubros de Cinematografía, Diseño de producción y Banda sonora.

"Es una gran película que ganó, que es de alto impacto. Y ya está. Hay que saber ganar y saber perder", le dijo Ricardo Darín al periodista Pablo Scholz de Clarín después de la premiación, cuando se preparaban para cenar con todo el equipo de la película en Los Ángeles.

Sin embargo, confesó que por un momento pensó que podían ganar: "Sabíamos que eso era lo más probable que ocurriera. Lo que me confundió es que, cuando subieron Antonio (Banderas) y Salma (Hayek) al escenario, dije 'Uy, a lo mejor yo estoy leyendo mal las coordenadas'”, pensé".

ANGELA WEISS / AFP

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre

En la entrevista, el actor puso en perspectiva la carrera hacia los Oscar y rescató lo ganado por la película dirigida por Santiago Mitre. "Si vos creés que La Meca está en un lugar, te olvidás del camino. Y nosotros, en este camino, tuvimos de todo. Tuvimos el Globo de Oro, el Goya, premio del público en todos lados, abrazos, felicitaciones. La gente adoró la película. Entonces, vos no te podés olvidar del camino, porque la verdad es que la única meta es el camino".

"¿Qué viene ahora, después de esto? Lo que pasa es que se supone que después del Oscar no viene nada. Pero sí, viene que tenés que arrancar de nuevo, hay que ir a laburar. No queda otra. Quiero decir, no, no estamos tristes, si es lo que se espera".

En una entrevista con TNT en la alfombra roja Darín contó que minutos antes de entrar a la ceremonia se encontraron con un grupo de argentinos que fueron hasta allí para alentarlos con las remeras de la selección argentina. Esa ilusión de la gente, dice, es lo que ahora lo "entristece".

"Lo único que me entristece es que mucha gente se dio mucha manija en la Argentina, porque venimos con el tsunami mundialista, y arrancaron con “Quiero la tercera”, como si fuera un partido más. Y eso me da un poco de pena, la verdad. Pero yo creo que la gente es mucho más inteligente, incluso de lo que cree de sí misma, y entiende cómo son estas cosas. Se gana y se pierde", dijo en la nota publicada por Clarín.

El saludo de Edward Berger y una oferta laboral

Durante la ceremonia, después de que el Oscar quedara en manos de los alemanes, Darín se cruzó con el director de Sin novedad en el frente y lo fue a saludar.

"Dijo que le encantaba nuestra película, y yo le dije que lo felicitaba, por supuesto, por haber ganado. Y él fue un poco más allá, a lo mejor fue por el ímpetu de ganar. Me dijo: “Tenemos que hacer una película juntos”. Le dije “Andá a disfrutar de esto ahora, y no me me charles, Berger”, pero todo bien", comentó.

VALERIE MACON / AFP

Santiago Mitre y Ricardo Darín

La foto con Spielberg

Otro de los directores que conoció el actor argentino fue a Steven Spielberg, que llegó a la premiación con siete nominaciones para Los Fabelman pero se fue con las manos vacías. Y una foto con Darín.

"Tengo la foto con Spielberg", le dijo el actor al periodista. "Cuando estuvimos con Spielberg, dije “Ya está”. Y aparte no es que estuvimos con Spielberg porque nos fuimos de moscardones, se dio así, una charla, entramos Santiago y yo primero, y después entraron Peter y Flor y qué sé yo. El tipo se quedó charlando con nosotros, que había visto la película, que le encantó. Divino estuvo".

Darín contó entonces que el consagrado director y productor felicitó a su colega argentino Santiago Mitre por Argentina, 1985. "Y yo le dije, ahí nomás: “Steven, tenemos que hacer una película juntos. Yo tengo unos mangos acá”, y me dice “Pero oiga, usted ¿estuvo escabiando?”. Le digo “No, Steven, a mí desde Tiburón que me tenés enganchado”.