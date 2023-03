Oscar 2023: El mensaje de Alberto Fernández tras la derrota de Argentina, 1985

Argentina, 1985 volverá a casa sin estatuilla. El premio Oscar a Mejor Película Internacional se lo quedó Sin novedad en el frente, la película alemana dirigida por Edward Berger y el hombrecito dorado se irá a Europa.

A pesar de la derrota, el presidente argentino Alberto Fernández publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter felicitando al equipo de realizadores de la película.

"Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película Argentina, 1985. A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento", escribió el mandatario en su red social.

Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película #Argentina1985. #Oscars



A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento 🇦🇷 pic.twitter.com/sEGskS1piW — Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2023

En un segundo mensaje, Fernández se refirió a la motivación de la película: "Este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida". Además vio la posibilidad de expresar su "compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia".

La película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani sigue el trabajo de Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo al llevar a juicio a nueve integrantes de las Juntas Militares de la última dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, en unas 530 horas de audiencia con la declaración de 839 testigos.

"Es un grupo de personas que están hablando en función del dolor que les ocurrió a muchas otras que a lo mejor no conocieron, pero están a cargo desde el Estado de representarlos y de defenderlos y de poner las cosas sobre la mesa. Ojalá eso a futuro sirva para para la reflexión, sea donde fuere que estés parado ideológicamente frente a todo esto. Creo que en ese sentido la película es muy inteligente, incluso pone las controversias internas sobre la mesa, no las esquiva. Se adelanta en ese punto y permite que vengas de donde vengas y vayas a donde vayas puedas acompañar esta historia humanamente", dijo Darín en una entrevista con El Observador.

Lanzani se refirió entonces a un posible impacto en las generaciones jóvenes: "De alguna manera u otra a eso apunta también la película: a hablarle a la generaciones que no lo vivieron en carne propia y poder aprender más y de alguna manera u otra llevarlo sobre sobre el hombro no para para no olvidar":