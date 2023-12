Óscar González Oro: "Ya no quiero hacer programas políticos, quiero divertir a la gente"

Óscar González Oro volverá a la radio para conducir las mañanas de El Observador 107.9, desde Punta del Este, con toda la información y la magia del gran comunicador rioplatense, que había decidido retirarse de los medios.

"A mí me gusta que me mimen, pero no con plata. Con gestos, con mensajes. Gabriel Hochbaum y Luis Majul me convocaron en un momento y dije que no. Me llamaron, me dijeron es un mes nada más, es enero, estás cerca y me gustó la idea. Porque no me dejan retirar, yo me quiero jubilar y no me dejan. Fui de Buenos Aires, hice el programa para Canal 13, nos fue muy bien y agradezco al canal que me haya convocado. Después me ofrecieron la dirección artística de una radio, pero no estoy de acuerdo con la dirigencia de la radio, por lo tanto dije no. Y ya pensé que terminaba mi ciclo radial y televisivo, y no. Me siguen convocando y es un halago. Yo lo dije recién, es un gesto de amor, esto no se hace por plata", contó.

Sobre la propuesta de Canal 13 de continuar al frente del programa Nosotros a la Mañana, porque medía mejor que el anterior comunicador dijo: "Si, es cierto. Objetivamente es cierto. Es más (Adrián) Suar, (Martín) Kweller que son que manejaban el programa me pidieron que me quedara un mes más. Le dije no tenés ninguna posibilidad. Quería estar en casa, esto es mi casa. Ya no quiero hacer programas políticos, yo quiero hacer algo que divierta a la gente, quiero cerrar el día con un late night show, divirtiendo a la gente. Invitar a mis amigos, al Negro (Rubén) Rada, a (Jorge) Drexler, a los famosos de Uruguay, de Argentina, y que se acuesten con una sonrisa".

A propósito de la despedida del teatro que hará Susana Giménez este verano en Punta del Este, González Oro comentó: "Me parece bien, es más, si me preguntara ella, con la cual hablo, ni siquiera estoy de acuerdo con que haga una temporada, porque estamos grandes en verdad. El teatro es muy exigente. A mí me puede reemplazar en la radio, si estoy disfónico por uno o dos días, cualquiera. En el teatro no. Porque la obra es Susana Giménez. Está el bichito ese de la vigencia, y ella está vigente siempre. Haga teatro o no haga teatro. Pero si lo decidió la felicito, tiene el ánimo y las ganas de hacer teatro, que es complicado. La obra es Susana, llena el escenario sola, porque tiene ese ángel que no lo tiene nadie".