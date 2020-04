Otro día negro para el petróleo: el que compra Ancap quedó por debajo de US$ 20 por barril

Los futuros del petróleo Brent se desplomaron nuevamente este martes, cuando el pánico en el mercado se extendió por segundo día y sin un final a la vista, en medio de un creciente exceso de suministros a raíz de una fuerte baja de la demanda de combustibles por la pandemia de coronavirus.

El contrato más comercializado del crudo en Estados Unidos, que expira en junio, se hundió brevemente a un solo dígito un día después de que los comerciantes tuvieron que pagar US$ 37,63 para deshacerse de cada barril de petróleo ante el desplome del contrato que expira en mayo.

Con una oferta que parece que superará con creces la demanda durante semanas, los futuros del Brent (de referencia para Ancap) para entrega en junio cayeron US$ 6,24, o un 24%, a US$ 19,33 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) para junio bajó US$ 8,86, o un 43%, a US$ 11,57.

El WTI para entrega en mayo se recuperó del territorio negativo y cerró a US$ 10,01 por barril.

"Con la escasez de almacenamiento disponible, nadie quería mantener un contrato a punto de vencer", dijo en una nota Konstantinos Venetis, economista senior de TS Lombard.

"Los productores estadounidenses de esquisto se están acercando rápidamente al punto en que se verán obligados a cerrar sus operaciones", añadió.

Se espera que el principal centro de almacenamiento de Estados Unidos, en Cushing, Oklahoma, punto de entrega del WTI, esté lleno en unas semanas.

El presidente Donald Trump describió el desplome de los futuros del crudo en Estados Unidos como un tema de corto plazo derivado de un "apretón económico" y dijo que su gobierno consideraría detener las importaciones desde Arabia Saudita.

(Reuters)