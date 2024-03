Ovni en Neuquén: un piloto de Aerolíneas reportó luces extrañas en el cielo a una altura inusual

El piloto de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta entre Buenos Aires y Neuquén en la noche del lunes reportó a la torre de control haber visto luces que se movían de un modo extraño a una altura por encima de lo normal, según informó el medio local La Mañana de Neuquén. Sorprendido, consultó a la torre de control del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén si había algún vuelo registrado y ante la respuesta negativa desde tierra le ofrecieron cambiar la hacia otra más segura.

El vuelo AR1652 había partido a las 20:30 desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia la ciudad de Neuquén. Cuando se aproximaba a la capital neuquina, -alrededor de las 22:30-, preguntó a la torre de control: "Le hago una consulta, señorita. En el radial 090 de Neuquén, diría que a nivel 4-5-0, nivel 5-0-0, ¿ustedes ven algunas luces que se están moviendo todo el tiempo? Parece que fueran dos tránsitos, son como cuatro luces que están en movimiento, pero están altos".

La operadora de control del Aeropuerto Presidente Perón respondió: "No, señor, desde mi posición no estoy visualizando nada y no tengo tránsito reportado en la zona".

Al recibir una respuesta negativa,el piloto agradeció a la trabajadora y hasta bromeó, extrañado por el hecho: "Tomé café nada más, le juro".

La operadora del Aeropuerto de Neuquén explicó que a la altura a la que se encontraba volando no había tránsito aéreo y el hombre continuó la explicación: "No, no, está mucho más arriba que el nivel de vuelo que veníamos nosotros. Nosotros venimos con 3-8-0 y eso estaría por lo menos a 5-0- 0 para arriba".

Tras el informe del piloto, la trabajadora aseguró: "Recibido señor. Por su seguridad, si lo requiere, puede desviarse al norte, no hay ningún inconveniente... o ir directo a SAMTU".

Pero el hombre continuó con los detalles e insistió que advirtió la presencia de luces extrañas: "Está más o menos en el radial 0-9-0, más hacia el sur". Y la mujer le reiteró que no había otros vuelos en el sector: "Recibido, le repito, no tengo tránsito reportado en la zona. Si solicita un directo o desviarse no va a haber ningún inconveniente"

"Gracias, muy amable", concluyó la comunicación el piloto.