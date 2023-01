Pablo Ferrari, subsecretario de Deporte, define si da el paso para presentarse a las elecciones en la AUF

El subsecretario Nacional del Deporte, Pablo Ferrari, analiza el ofrecimiento que un grupo de clubes le realizaron para presentarse como candidato a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuyo plazo vence este viernes a la hora 19.

Las elecciones se realizarán el 16 de febrero y hasta el momento el único que anunció su candidatura es el actual presidente Ignacio Alonso.

Paralelamente, un grupo de nueve clubes liderados por Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, que está buscando un candidato para hacer frente al actual titular de la AUF, llegaron a Ferrari como opción luego de varias intentos negativos.

En una entrevista que brindó este jueves de tarde en Sport 890, el presidente de Peñarol brindó detalles de la charla con Ferrari y en qué situación está el tema.

"Al principio lo vi un poco shockeado con el tema, pero luego me dijo: 'Son esos desafíos que a los que nos gusta la vida pública son lindos de pensar, pero no tengo las bases para saber si puedo o no. También tengo mi trabajo. Tengo mi familia con la que tengo que hablar'", explicó Ruglio.

Ante la pregunta de si Ferrari se iba a presentar como candidato, Ruglio dijo: "Sí". Frente a la consulta directa de si Ferrari se lo manifestó de esa forma, respondió: "Se va a presentar como candidato. Nos confirmó a varios presidentes, pero dijo que tenía que dar algunas vueltas porque eso lo decidís en unas horas, pero tiene la intención de avanzar. En estas horas nos va a terminar de concretar".

Dijo que para brindarle apoyo lo llamaron Carlos Ham (delegado de Wanderers), quien fue el que propuso el nombre, Alberto Ward (presidente de Defensor Sporting) y luego él, además de Arturo del Campo y los demás representantes de los clubes.

Los nueve clubes que integran este grupo son Ruglio como presidente de Peñarol, Cerro Largo, Cerro, Fénix, Defensor Sporting, Wanderers, River Plate, Liverpool y Danubio.

Ferrari se transforma en una opción para la oposición que en la búsqueda de un candidato, recibió respuestas negativas de Adrián Leiza, de Arturo Del Campo y de Willie Tucci.

En las últimas horas pusieron en la mesa otros nombres como el de Enrique Ribeiro y Bernardo Leis, según reconoció el propio Ruglio.

El dirigente que se perfila como candidato de la oposición es un declarado hincha de Peñarol.

Además, en caso que confirme su candidatura, tendrá que renunciar al cargo que tiene en la Secretaría Nacional del Deporte porque no puede postularse a una institución siendo integrante de la unidad rectora del deporte en Uruguay.