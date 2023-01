Padre de Fernando Báez: "Una parte de mí estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada"

Este martes, en el segundo día del juicio contra ocho rugbiers acusados por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa en 2020, se proyectó el video de la golpiza que sufrió el joven a la salida de una discoteca de Villa Gesell. El padre de Fernando, Silvino Báez, dijo que los acusados miraban el video como si fuera "una película", "como si fueran ajenos, como si no fueran ellos los que lo hicieron".

Este miércoles brindará testimonio Pablo Ventura, el remero que estuvo tres días preso como sospechoso después de ser señalado por los rugbiers. Luego fue sobreseído. No estaba en Villa Gesell, sino en Zárate, donde vive. Ventura demandó por 10 millones al Poder Judicial bonaerense como resarcimiento por los daños sufridos por esa "infundada e injusta detención", informó Clarín.

El joven llegó a declarar este martes y aseguró que no sabe quién, ni por qué lo acusaron. "Al día de hoy no se quién fue ni nadie me lo dijo. No tenía relación con ninguno. Me conocían del boliche, de verlos, de cruzarlos, nada más", dijo sobre los rugbiers.

Por otro lado, la novia de Fernando no declarará por el momento, porque no está "emocionalmente preparada para el juicio".

Silvino Báez: "el relato de un padre que ha perdido todo"

Los padres de Fernando dieron testimonio el mismo lunes.

"Señores jueces, acá están escuchando el relato de un padre que ha perdido todo: ha perdido la felicidad, las ganas de vivir, de luchar, y perdió lo mejor de todo, que es el abrazo de su hijo", declaró Silvino según el medio Perfil. El hombre recordó también cuando fueron a reconocer el cuerpo de su hijo. "Fue duro porque una parte de mi estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada. Estaba chorreando sangre por todos lados. No lo podía tocar", relató.

Por su parte, la madre, Gabriela Sosa, pidió cadena perpetua para los acusados. "Mi hijo está enterrado en un ataúd y es como si fuera una cadena perpetua. ¡Basta de privilegios!", dijo a la prensa.

Este martes, Silvino Báez volvió a dar declaraciones después de que se proyectara el video con los momentos finales de su hijo.

"Ellos (los acusados) miraban más como lo mataban a Fernando que nosotros", dijo sobre los acusados. "Parecía que estaban viendo una película ellos. Como si fueran ajenos, como si no fueran ellos los que lo hicieron", añadió.

El hombre describió también lo que vio sobre el estado de su hijo durante la golpiza. "En el video que yo vi, con la primera piña que recibió de atrás ya estaba mal", señaló en diálogo con los medios. "Apenas pudo levantar la mano derecha para que no le pegaran más. Pero no pararon, seguían", dijo este martes.

"Es duro porque todo lo que se me cruzara por la cabeza era si podía ir a defenderlo. Fue discriminativo. El trofeo era Fernando", aseguró según Clarín.

La novia de Fernando por ahora no declarará

Se esperaba que Julieta Rossi, la novia del joven asesinado, abriera el segundo día del juicio, pero desde su familia dijeron que no estaba en condiciones.

"Yo creo que hizo bien en no venir acá", opinó el padre de Fernando. "He entendido que es una chica joven que estaba ilusionada con Fernando, creyendo en el amor, y hoy en día ella está sola tratando de rehacer su vida", sostuvo.

"No está emocionalmente preparada para el juicio", dijo el padre de la muchacha, Oscar Rossi, este martes. El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, había anticipado que Julieta Rossi no iría el martes, pero no descartó que testifique más adelante.

El padre de la novia hizo su relato de la noche cuando murió Fernando. Estaba en Pinamar con su esposa y en la madrugada lo llamó su hija. "Papá, ¿dónde estás? Por favor, venite a Gesell, porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”.

La pareja emprendió el viaje y en el camino la madre de Julieta recibió una llamada de Gabriela Sosa "contándole el deceso de Fernando". "Mi mujer se pone muy nerviosa, le agarra un ataque emocional y la llevo al hospital de Gesell", continuó el hombre.

"Juro que no le deseo a nadie como padre lo que yo vi; ver a Fernando acostado, esperando que lo ingresen a un cajón. Estaba como un animal en el medio del campo", relató con la voz quebrada. "De ahí fui a fiscalía a ver y estar con mi hija", añadió.