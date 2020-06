Paganini dijo que cambios a mercado de combustibles lo “satisfacen” aunque “quería algo un poco más agresivo”

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se mostró satisfecho con la fórmula acordada en la ley de urgente consideración respecto al mercado de combustibles, aunque admitió que era partidario de cambios "más agresivos".

Los partidos de la coalición dejaron por el camino la derogación del monopolio de Ancap para la importación, exportación y refinación de combustible planteada en el texto original enviado por el gobierno, y en su lugar se incluyó la preceptividad de un informe de la Ursea que incluya la comparación con los precios de paridad de importación antes de que el Ejecutivo fije sus precios de venta. También se estableció la revisión de la metodología del cálculo de los precios de paridad de importación, así como la creación de una comisión que analice el mercado de combustibles y eleve una "propuesta integral" de reforma en un plazo de 180 días.

"El articulado tal cual está redactado nos satisface. Este ministro en particular –y hablo también a título del Partido Nacional– quería algo un poco más agresivo, como ustedes saben, y era que Ancap estuviera en competencia como ocurre con otros entes públicos como Antel, el Banco de Seguros del Estado, etcétera, que sabemos les va bien", dijo Paganini este jueves ante la comisión especial de Diputados que analiza el proyecto.

Mientras que la derogación del monopolio era resistida por buena parte del Partido Colorado y Cabildo Abierto, en el Partido Nacional abogaban por cumplir con una de las promesas incluidas en su programa de gobierno, ya que entienden que la normativa actual perjudica la competitividad de la producción nacional.

Durante su comparecencia ante Diputados, Paganini resaltó que el "objetivo principal y fundamental" del gobierno "era y es lograr la competitividad de los combustibles".

En ese sentido, destacó que el artículo 232 del proyecto "establece la necesidad de vender a precios de paridad de importación, lo que quiere decir que Ancap va a vender a un precio similar a lo que podría suceder si tuviéramos que importarlo, lo que hoy no sucede".

El artículo dispone que "el Poder Ejecutivo actualizará con una periodicidad no mayor a sesenta días" los precios de venta de combustibles de Ancap a la salida de la planta de distribución, así como "el precio máximo de venta al público".

"Hoy todos tenemos informes técnicos que nos muestran cómo los precios en Uruguay son mayores a la paridad de importación, aun comparando con toda la carga impositiva y todo. Es decir, la misma comparación da desfavorable; hay muchas explicaciones y discusiones al respecto; precisamente, estos artículos permiten ventilar y despejar toda esa temática, por un lado, estableciendo que se va a vender en paridad de importación, con lo cual se logra el objetivo y, por otro, generando un estudio para que estén a la luz pública todas las decisiones que se fueron tomando en la historia del país que llevan a que tengamos problemas en esta área", comentó el ministro.

Paganini destacó que los estudios solicitados ayudarán a "transparentar" los "subsidios cruzados" para que queden expresados de forma "explícita".

"Normalmente el subsidio debería ser explícito: 'Se decidió, del presupuesto nacional, o de las fuentes que sean, destinar estos recursos para que determinada producción resulte más económica'. No debería ser implícito. ¿A qué me refiero con un subsidio implícito? A que se decide cobrar más caro una cosa para cobrar más barata otra. Esa es una decisión discrecional y muchas veces no clara, y además ni siquiera el propio personal que toma la decisión sabe bien cuánto más caro o más barato es", argumentó.

Según Paganini, incluso "muchas veces los subsidios no están bien dirigidos", ya que se trata "de forma igual" a consumidores que no tienen las mismas condiciones. "Una casa en Carrasco que utiliza gas licuado de petróleo con un tanque recibe el mismo subsidio que un hogar humilde en la periferia de Montevideo. Y la persona que compra la garrafa de 3 kilos lo hace en un mercado informal que no tiene subsidio. Con el gas licuado de petróleo en general hace muchos años que estamos en una situación un tanto extraña. Todos lo sabemos, debería ser revisado, pero sobre todo saber de qué estamos hablando; ese es el objetivo de este artículo. Por lo menos no es opinión de este ministro que esté mal ese subsidio; tal vez no está bien dirigido, pero sobre todo, no sabemos bien cuánto es y por qué sale. Y así como ese hay otros subsidios cruzados", afirmó.