Paola Bianco habló sobre presentar el Concurso de Carnaval: "Me crié en el Teatro de Verano"

Paola Bianco será la nueva presentadora del Concurso Oficial de Carnaval junto a Álvaro Recoba. La noticia fue difundida este lunes por Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) y la comunicadora dijo que está "muy contenta" por su próxima participación en el concurso.

"Las raíces tiran. Me crié en el Teatro de Verano acompañando a mi viejo con La escuelita del crimen y Los Gaby's. Siempre me gustó ir al teatro. Mis hijos se criaron mirando carnaval (siendo abonados), tuve propuestas hermosas para salir en murgas, revistas e incluso parodistas y sin embargo nunca me animé, me muero de nervios... esto es diferente. Me siento muy feliz y agradecida de ser la presentadora oficial del concurso de carnaval!", escribió junto a un video que subió a Instagram.

El Concurso Oficial de Carnaval comenzará el próximo lunes 29 de enero con la participación de las murgas La Osa Rafaela, Queso Magro, Un Título Viejo y Los Diablos Verdes.

"Quiero que sepan que con mucho respeto tomo este trabajo de acompañar a Álvaro Recoba y ser la presentadora del concurso. Tengo muchos amigos dentro del carnaval pero me va a encantar presentarlos a todos y cada uno por igual. Le tengo un respeto muy grande porque me crie dentro del carnaval por mi papa y estoy muy feliz", dijo la comunicadora en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Su padre, el libretista Jorge Bianco escribió para los humoristas La Escuelita del Crimen y los parodistas Gaby’s, por ese motivo ella creció vinculada al mundo del carnaval y particularmente al Teatro de Verano. "Los que van siempre al Teatro de Verano me habrán visto más de una vez", comentó.

Además se encargó de aclarar que no será parte del concurso como integrante de ninguna agrupación, aunque confesó que siempre quiso participar. "Mi sueño sería salir en una murga pero se que no lo voy a hacer porque no soportaría competir", comentó.

"Amo el carnaval y no es que esta participación está descolgada, es algo que siempre me gustó. Me crie en el carnaval y agradezco", dijo Bianco en el que aprovechó el mensaje para agradecer a Daecpu y a Recoba –que presenta el concurso hace 14 años en solitario– la bienvenida: "Me recibió con mucha alegría y tenemos mucha empatía. Estoy muy contenta".