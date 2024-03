Para Axel Kicillof, el Gobierno "cambió de actitud": "Hubo un planteo respetuoso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dio detalles de la reunión que tuvo lugar el viernes en la Casa Rosada y de la que participaron el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro de lnterior Guillermo Francos y los representantes de las provincias, tras la convocatoria lanzada por el presidente Javier Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El gobernador dijo que previo a la reunión "estaba muy cortado el diálogo", pero tras el encuentro el ministro del Interior y el jefe de gabinete y "se comprometieron a dar respuesta" a muchas de sus inquietudes.

Para Kicillof, “hubo un cambio de postura y de actitud” por parte del Gobierno: “Hubo un planteo digamos respetuoso de necesidad de llegar a acuerdos, todo lo que no había existido hasta ahora por lo menos con los gobernadores”. El gobernador deslizó, en diálogo con Radio con Vos que el cambio de actitud podría tener que ver "con un llamado de atención del FMI o de los bonistas", aunque aclaró: "no sé qué es lo que provocó este cambio de actitud". Además, destacó la incorporación de Posse, "que no no había estado en diálogo con los gobernadores, ni creo que con ninguno de nosotros".

"La novedad -dijo el gobernador- es que vinieron con buenos modales, con predisposición, y hay que decirlo: hubo un cambio de postura y de actitud unilateral del Gobierno, porque nosotros creo que la gran mayoría habíamos recibido agresiones de diferente tipo y no habíamos respondido con la misma moneda. No habíamos respondido a las provocaciones, no utilizamos ni ese lenguaje".

Consultado sobre su relación con el presidente y la supuesta "irritación" que le causa el gobernador al mandatario, Kicillof explicó: “Las pocas veces que nos encontramos, que son públicas, y constan las fotografías -una fue cuando estuvimos en Bahía Blanca, después cuando cuando fue su asunción porque cuando fue el discurso del inicio de sesiones no intercambiamos, vino por atrás, no pudimos ni vernos- (…)” y dijo que el presidente “no manifestó irritación”.

Cuál será el contenido de la Ley Ómnibus que el Gobierno enviará al Congreso

Kicillof contó que durante la reunión, Posse y Francos presentaron "una nueva ley Ómnibus muy reducida". "En la reunión nos dieron un papel muy escueto, tres carillitas, con los títulos nada más, de lo que sobrevivió de la ley Ómnibus", y que según los funcionarios "había acuerdo". "Pero nos prometieron también darnos el articulado, porque hay muchos puntos sobre los que hay duda incluso de cuál es el contenido. Apareció un título 7, que yo entiendo que es nuevo, que habla de darle facultades específicas al Ejecutivo para una desregulación de diferentes sectores económicos, que tampoco se sabe qué es y cuál es el alcance", añadió.

El gobernador afirmó que en el resumen que les dieron no están las facultades delegadas, pero “dice declaración de emergencia”, y deslizó que "tal vez en ese título siete, con la desregulación económica quieren meter por la ventana a través de una delegación de facultades todo lo que ellos llaman de desregulación que había aparecido en los 950 artículos" iniciales del proyecto. Pero, en resumen, consideró: "Sin conocer el articulado estamos en cero, no sabe que es lo que incluye la ley Ómnibus nueva”. Pero además, Kicillof dijo que una vez que reciban el proyecto "hay que discutirlo con los bloques" del Congreso.

Los reclamos de los gobernadores al Gobierno nacional

Siempre de acuerdo con la versión de Kicillof, durante el encuentro los gobernadores llevaron el reclamo por deudas del Gobierno nación "que están establecidas y no se pagaron", además de reclamar por la obra pública, el Fondo de Incentivo Docente y el fondo para el transporte. "La gran pregunta que hicimos es si van a devolver lo que se llevaron", dijo el gobernador.

En su opinión, el pago de la quinta hora para los docentes -cuyos fondos fueron transferidos la semana pasada por el Gobierno nacional a las provincias- fue "el saldo más claro, concreto y positivo que tuvo la reunión", donde además "se comprometieron incluso con la obra pública a dar una respuesta". "O sea que concretamente lo que tenían que devolver, algo apareció", explicó.

Más allá de eso, según Kicillof en el Gobierno les "dijeron que lo que estaba en leyes y normas lo iban a pagar, y que toda la deuda iban a ir viendo cómo se paga".

La restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría

Por último, "hubo una propuesta sobre el impuesto a las ganancias cuarta categoría, que tuvo una respuesta bastante contundente que para mí deja en claro que no hay por lo menos. por lo que pude ver ahí, un apoyo legislativo para tomar esa medida". Para Kicillof, "quedó bastante claro que por ahí no se puede avanzar".