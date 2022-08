Parlamento postergó proyecto que busca que las víctimas de delitos no sean "un florero"

Por decisión unánime, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda dejó por fuera del proyecto de Rendición de Cuentas nueve artículos que buscaban darles más potestades a las víctimas dentro del proceso penal. Esto generó sorpresa en el ambiente judicial, puesto que estos cambios habían sido formulados por el Gabinete Coordinador Interinstitucional de atención a Víctimas y Testigos de los Delitos que preside la Fiscalía y en la que participan varios organismos gubernamentales.

El texto había recibido el visto bueno de todos los miembros del gabinete, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Salud Pública, INAU, ASSE, BPS, la Defensoría Pública del Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos, Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) como representante de la sociedad civil.

Según supo El Observador, en el Parlamento hubo consenso para que el tema pase a estudio de una comisión especializada en el tema. Sin embargo, ello implica al menos una demora en comparación con lo que estaba previsto en caso de aprobarse dentro de la Rendición de Cuentas. Para empezar, hará falta que algún legislador tome el proyecto como suyo y lo presente formalmente para darle trámite parlamentario.

Los legisladores se excusaron de tratarlo en base al artículo 216 de la Constitución, que establece que ningún artículo tratado dentro de la ley de presupuesto y/o rendición de cuentas puede exceder el período de gobierno, aunque eso es algo que se hace con frecuencia.

Juan Raúl Williman, docente encargado del Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas de la Facultad de Derecho en el convenio con Asfavide lamentó, en diálogo con El Observador, que la propuesta que había salido del gabinete con un apoyo unánime no haya sido respaldada en el Parlamento. "Era una buena oportunidad de no dejar vacíos legales y no dejar que algunos tribunales decidan una cosa y otros otra. Ahí perdés seguridad jurídica. Nos perdimos la posibilidad de ganar seguridad jurídica y por otro lado, asegurarle a la víctima su derecho de participar del proceso. No de participar como si fuera un florero, una participación activa, de coadyuvar con la fiscalía", expresó.

A lo que agregó: "Hay un error de diseño, que regula genéricamente un montón de derechos y que en forma específica no lo hace tan bien. Regular genéricamente es lo mismo que no regular, si no es pour la galerie".

Los artículos y una polémica

El proyecto hacía siete modificaciones, entre las cuales Williman destaca la que permitía a la víctima sumarse al proceso judicial en cualquier etapa, así como la que le asignaba a los niños un defensor en caso de conflicto de intereses. "Teníamos gente que estaba en el velorio de su familiar y que tenía la audiencia de formalización. Evidentemente no iba a poder estar en los dos lados. Por eso era importante tener el artículo que le permitiera sumarse después", valoró.

Otro de los artículos, sin embargo, había generado polémica entre los operadores judiciales, que advertían que podía traer un aluvión de pedidos de inconstitucionalidad. Se trataba de una disposición que permitía que la víctima presentara prueba en la audiencia de control de acusación –instancia en la que se debate qué parte de toda la prueba presentada por fiscalía y la defensa del imputado será tratada en juicio–.

De esa forma, de prosperar esa modificación la víctima podría llevar al juicio una prueba sin darle a la fiscalía ni la defensa la oportunidad de contestar, mientras que la víctima sí estaría en condiciones de contestar todas las pruebas presentadas por las otras partes.

Williman aseguró que eso ya ocurre por la vía de los hechos, pero aún así reconoció que sería importante que la víctima contestara en los mismos plazos que la fiscalía y la defensa para que el proceso fuera "más garantista". El abogado afirmó que estaba esperando ser citado a comisión en el Parlamento para hacer esa digresión.