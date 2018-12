Paro y marcha en Argentina para que el Estado se haga "responsable de los femicidios"

Agrupaciones feministas argentinas convocaron este martes un paro nacional de mujeres en el país vecino en repudio a que el asesinato y abuso sexual de la joven de 16 años, Lucía Pérez, en 2016 no fuera tipificado como femicidio por la justicia argentina. El paro culminará con una marcha a partir de las 17 horas de este miércoles en Buenos Aires, desde la zona de Tribunales hasta la céntrica Plaza de Mayo.



El acto se realiza contra la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2018 por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata, quienes consideraron que no se podía demostrar el femicidio de Lucía Pérez.

El caso generó una gran repercusión nacional e internacional hace dos años, después de que la fiscal que originalmente estuvo a cargo de la causa, María Isabel Sánchez, informara que la víctima había sido drogada, violada y "empalada".



Finalmente, Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Offidani, de 43, fueron condenados a ocho años de prisión y una multa de 135.000 pesos argentinos (US$ 3.563) por vender estupefacientes a la menor y junto a Alejandro Maciel, de 61 años, fueron absueltos de los otros cargos.

La madre de Lucía Pérez, Marta Montero, calificó la absolución como "una vergüenza". "Parece que estos asesinos no le dieron nada a Lucía: que no la drogaron, no la violaron, no la mataron. Pero acá empieza otro camino, porque nosotros vamos a seguir con la lucha", aseguró cuando supo la resolución judicial.



Uno de los reclamos de la marcha es que el Estado "se haga cargo de que es responsable de los femicidios" y que "se empiecen a aplicar las políticas públicas conducentes para terminar con la violencia de género". Así lo manifestó la diputada Victoria Donda, del sector Somos, quien confirmó su participación en la marcha.



Según datos recopilados por organizaciones sociales, en Argentina al menos 227 mujeres fueron asesinadas desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de este año en casos considerados como femicidios.

Fuente: EFE