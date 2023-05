Pasado y presente del Complejo militar-industrial estadounidense

El complejo militar-industrial (MIC) sobre el que advirtió el presidente Dwight D. Eisenhower hace más de 60 años todavía está vivo y con excelente salud. De hecho, está consumiendo muchos más dólares de los impuestos y alimentando a productores de armas mucho más grandes que cuando Ike, en su discurso de despedida a la nación en 1961, dio la voz de alarma sobre la "influencia injustificada" que ejercía.

El presupuesto para el Pentágono y las armas nucleares para este año es de US$ 886 mil millones, más del doble, ajustado por inflación, que en el momento del discurso de Eisenhower. El Pentágono ahora consume más de la mitad del presupuesto federal, dejando a un lado prioridades como la salud pública, la protección ambiental, la capacitación laboral y la educación para competir por lo que queda. En 2020, Lockheed Martin recibió US$ 75 mil millones en contratos del Pentágono, más que todo el presupuesto del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional combinados.

El gasto de este año sólo para el carísimo y controvertido avión de combate F-35 equivale al presupuesto total de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y como reveló recientemente un nuevo informe del Proyecto de Prioridades Nacionales del Instituto de Estudios de Políticas, el contribuyente promedio gasta US$ 1.087 por año en contratistas de armas en comparación con US$ 270 para educación y sólo US$ 6 para energía renovable.

El presidente Eisenhower caracterizó tales compensaciones en un discurso poco conocido, “La oportunidad para la paz”, pronunciado en abril de 1953, a principios de su primer mandato: “Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra lanzado, cada cohete disparado significa, en el sentido final, un robo a los que tienen hambre y no se alimentan, a los que tienen frío y no se visten. Este mundo en armas no está sólo gastando dinero. Está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos, las esperanzas de sus hijos”.

La máquina de guerra actual no es ni por asomo el MIC del pasado, recibe mucho más dinero y ofrece razones muy diferentes. Tiene herramientas de influencia mucho más sofisticadas y aspiraciones tecnológicas significativamente diferentes.

Quizás la primera y más importante diferencia entre la era de Eisenhower y la actual es el tamaño de las principales empresas de armas. Antes del auge de las fusiones posterior a la Guerra Fría de la década de 1990, había docenas de importantes contratistas de defensa. Ahora, sólo hay cinco enormes jugadores grandes: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon.

Con tan pocas empresas para producir aviones, vehículos blindados, sistemas de misiles y armas nucleares, el Pentágono tiene una influencia cada vez más limitada para evitar que cobren de más por productos que no funcionan como se anuncia. Sólo los Cinco Grandes dividen más de US$ 150 mil millones en contratos del Pentágono anualmente, o casi el 20% del presupuesto total del Pentágono. En total, más de la mitad del gasto anual del departamento se destina a contratistas grandes y pequeños.

En la época de Eisenhower, la Unión Soviética, entonces el principal adversario de los Estados Unidos, fue la excusa para una provisión de armas cada vez más grande y permanente. La "amenaza de ritmo" de hoy, como la llama el Pentágono, es China, un país con una población mucho mayor, una economía mucho más robusta y un sector técnico mucho más desarrollado que el que jamás tuvo la Unión Soviética. Pero a diferencia de la URSS, el principal desafío de China para los Estados Unidos es económico, no militar.

Sin embargo, como señaló Dan Grazier en un informe de diciembre de 2022 para el Proyecto sobre Supervisión Gubernamental, el enfoque cada vez más intenso de Washington en China fue acompañado de una inflación significativa de amenazas militares. Mientras que los halcones de China en Washington se retuercen de placer al ver que su país tiene más buques de guerra que los Estados Unidos, Grazier dice que la Armada norteamericana tiene mucha más potencia de fuego. Del mismo modo, el arsenal activo de armas nucleares estadounidenses es aproximadamente nueve veces mayor que el presupuesto de China y el Pentágono gasta tres veces más de lo que gasta Beijing en su Ejército, según las últimas cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Pero para los contratistas del Pentágono, el enfoque cada vez más intenso de Washington en la posibilidad de una guerra con China tiene un beneficio primordial: es fabuloso para los negocios. La amenaza del ejército de China, real o imaginaria, se sigue utilizando para justificar aumentos significativos en el gasto militar, especialmente en la próxima generación de sistemas de alta tecnología que van desde misiles hipersónicos hasta armas robóticas e inteligencia artificial.

Sin embargo, la historia de tales sistemas de alta tecnología potencialmente disfuncionales, desde el sistema de defensa antimisiles "Star Wars" del presidente Ronald Reagan hasta el F-35, no es un buen augurio para el costo o el rendimiento de las tecnologías militares emergentes.

Como señaló Michael Klare en un informe de la Asociación de Control de Armas: "Los sistemas habilitados para Inteligencia artificial (IA) pueden fallar de manera impredecible, causando una matanza humana no intencional o una crisis de escalada descontrolada".

A pesar de una lista aparentemente interminable de sistemas de armas sobrevalorados y de bajo rendimiento desarrollados para un Pentágono que es la única agencia federal que nunca pasa una auditoría, el MIC tiene un arsenal de influencia que lo impulsa cada vez más a un presupuesto anual que pronto superará un billón de dólares.

Así, el dominio de un puñado de megaempresas en la producción de armas significa que cada uno de los principales jugadores tiene más dinero para repartir en lobistas y contribuciones de campaña.

La industria armamentística en su conjunto donó más de US$ 83 millones a candidatos políticos en los últimos dos ciclos electorales, con Lockheed Martin a la cabeza con US$ 9,1 millones, seguido de Raytheon con US$ 8 millones y Northrop Grumman con US$ 7,7 millones. No es sorprendente entonces que esos fondos estén muy concentrados entre los miembros de los comités de servicios armados y los subcomités de asignaciones de defensa de la Cámara y el Senado.

Por ejemplo, como reveló Taylor Giorno de OpenSecrets, un grupo que rastrea los gastos de campaña y lobistas, “los 58 miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara informaron haber recibido un promedio de US$ 79.588 del sector de defensa durante el ciclo electoral de 2022, tres veces el promedio de US$ 26.213 que otros representantes reportaron durante el mismo período”.

Los gastos en lobistas por parte de todos los integrantes del MIC son aún más altos: más de US$ 247 millones en los últimos dos ciclos electorales. Dichos fondos se utilizan para emplear a 820 lobistas, o sea, más de uno por cada miembro del Congreso. Más de dos tercios de esos lobistas habían pasado por la infame puerta giratoria de Washington desde trabajos en el Pentágono o en el Congreso para hacer lobby a favor de la industria armamentística.

Sus contactos en el gobierno y su conocimiento de los complicados procedimientos de adquisición ayudan a garantizar que el dinero siga fluyendo para obtener más armas, tanques, barcos y misiles.

El mes pasado, la oficina de la senadora demócrata Elizabeth Warren informó que casi 700 exfuncionarios gubernamentales de alto rango, incluidos exgenerales y almirantes, ahora trabajan para contratistas de defensa. Si bien algunos de ellos son miembros de juntas corporativas o ejecutivos muy bien pagados, el 91% de ellos se convirtieron en lobistas del Pentágono, según el informe.

Y esa puerta giratoria proporciona a los miembros actuales del Congreso, su personal y el personal del Pentágono un poderoso incentivo para quedar bien con esos contratistas gigantes mientras aún están en sus funciones gubernamentales. Después de todo, una lucrativa carrera de lobista les espera una vez que dejen el servicio gubernamental.

Pero no sólo pagan lobistas las megaempresas de defensa, son proveedores de puestos de trabajo en muchas ciudades de los Estados Unidos. La niña mimada que concentra los esfuerzos para “vender” su capacidad de generación de trabajo es el polémico y cuestionado avión F-35 de Lockheed Martin. Es posible que nunca esté completamente listo para el combate gracias a innumerables fallas de diseño, incluidos más de 800 defectos sin resolver detectados por la oficina de pruebas independiente del Pentágono. Pero la empresa insiste en que su programa genera no menos de 298.000 puestos de trabajo en 48 estados, como un argumento de los beneficios que aporta al país.

En realidad, el sector de las armas es una industria en declive en lo que respecta a la creación de empleo, incluso si absorbe niveles casi récord de financiación gubernamental. Según las estadísticas recopiladas por la Asociación Industrial de Defensa Nacional, actualmente hay un millón de empleos directos en la fabricación de armas en comparación con los 3,2 millones de la década de 1980.

La subcontratación, la automatización y la producción de menos unidades de sistemas más complejos desviaron a la fuerza laboral hacia trabajos de ingeniería mejor pagados y lejos del trabajo de producción, un cambio que tuvo un alto precio. La aspiración de talento científico y de ingeniería por parte de los fabricantes de armas significa que hay menos personas capacitadas disponibles para abordar problemas urgentes como la salud pública y la crisis climática.

Mientras tanto, se estima que el gasto en educación, energía verde, atención médica o infraestructura podría generar entre un 40% y un 100% más de puestos de trabajo que el gasto del Pentágono.

(Extractado de Tom Dispatch)