Patricia Pujol: cuando el grito de gol tiene voz de mujer

Pedro Tristant. Especial para El Observador

Después de aceptar la propuesta para ser la relatora del Mundial de fútbol femenino, Paty Pujol (38) pensó en una frase que leyó en un libro de la cronista argentina Leila Guerreiro. “Conseguite un trabajo que no puedas hacer, que sea imposible, y hacelo bien”, decía el fragmento. Y eso resumía el desafío que la periodista tenía por delante, ese que había aceptado dejándose llevar por la emoción.

Cuando Pujol recibió la llamada para relatar en los canales de eventos de Nuevo Siglo y TCC, su reacción rápida fue decir que sí. Se dio cuenta de que era una oportunidad increíble y respondió sin pensar. Después de un tiempo recién pensó en que había aceptado y en la exigencia que implica prepararse para relatar un partido de fútbol.

Relatar fútbol no era un sueño para ella. Tampoco tiene claro si este rol llegó para quedarse, pero sabe que es un lugar para estar ahora y disfrutarlo, sin pensar mucho qué pasará a futuro. La pasión de Pujol no es relatar, es el periodismo. “Toda la vida me quise dedicar a la comunicación y el relato es la comunicación del evento en vivo”, contó.

Al encuentro con El Observador Pujol llegó alegre, pero con una queja: “Ay, ¡qué cansancio es esto!”, dice. Acaba de relatar el partido en el que Argentina y Escocia empataron 3 a 3. Y relatar es exigente. Es estar 45 minutos con la atención 100% en la pantalla que muestra el partido, diciendo quién tiene la pelota y hacia dónde va, además de interpretar el juego. “Tengo una estrategia que es levantar la alineación para no bajar la mirada, porque en un segundo podés perder la trayectoria de la pelota”, contó.

Pujol ya había relatado en radio, aunque nunca los 90 minutos de un partido. En Deportivo Uruguay 一un programa de Radio Uruguay en el que trabajó hasta marzo de 2019 一hay una sección denominada Bonus Track, en la que los periodistas relatan pequeños fragmentos de los partidos del fútbol uruguayo. Una vez, la comunicadora contó un gol del Cebolla Rodríguez ante Nacional, en el clásico del Clausura de 2017.

Entonces Pujol estaba acostumbrada al ritmo radial que es distinto al de la televisión porque este medio aporta otros elementos como la ubicación de la jugada. “Lo desafiante fue entender el formato”, dijo. Transmitir a través de una pantalla 一trabaja en una cabina en los estudios de Canal 12 一implica estar ante un recorte del juego que cuando vas a los estadios no existe. “En algunas incidencias tenés que esperar la reiteración para ver qué está cobrando. Hay un tiempo (de espera) que me genera una ansiedad impresionante”, comentó.

A la relatora no le gusta dejar nada librado al azar. Por eso en un cuaderno tiene información de las jugadoras que va a relatar porque se siente segura así, aunque la mitad de esos datos no los use. En la preparación de los partidos también repasa el reglamento ya que con el VAR hay muchos cambios en el fútbol y eso es un “desafío impresionante”.

A la periodista le cuesta definir su estilo de relato, pero sabe que seguramente haya sido nutrido por los relatores que ha escuchado durante su vida, que en general son radiales. Ella suele escuchar 13 a 0, donde relatan Álvaro González Márquez y Martín Rodríguez, pero no quiere narrar como ellos. “No le pongo todo ese ímpetu”, explicó.

Pujol tiene claro lo que no quiere copiar: “No se me ocurriría reirme del pelo de nadie, cosas que en otros relatos que consumo pasan sin problemas”, dijo. No le gusta establecer un juicio en las jugadas polémicas porque “desconfiaría de su percepción”, aunque a veces le gana la emoción y da su opinión, pero no se obsesiona con discutirle al juez.



Dos caminos que se unieron

Paty Pujol es de La Teja y vivía a siete cuadras de la cancha de Progreso. El paseo de fin de semana era ir a ver al equipo junto a su familia. Con nueve años vio a Progreso convertirse en campeón uruguayo de 1989. En esa época también jugó al fútbol.

Hoy sigue yendo a ver a los del Pantanoso y es socia del club, aunque ya no vive en el barrio. “Para mí Progreso es otra cosa. Ir a la cancha implica volver a donde vive mi mamá y es encontrarme con los vecinos”, contó. Pero no es una hincha fanática sino “bastante racional”.

Por otro lado iba su interés por leer y escribir. Ese interés que la llevó a estudiar Comunicación en la Universidad de la República y luego a hacer una maestría en periodismo político en la Universidad de La Plata (Argentina). Pero llegó el momento en que esos dos gustos se unieron.

En 2006 Pujol trabajaba en la sección Sociedad de la diaria. En la redacción estaba cerca del editor de Deportes, Rómulo Martínez Chenlo, y siempre participaba de las charlas de fútbol. Un día, el periodista, que también conduce Deportivo Uruguay, la invitó a participar del programa. “Empecé a ver que podía hacer ese cruce y que estaba bien. Me sentía bastante cómoda y me gustaba. Me parecía divertido”, recordó.

“El periodismo me llevó por un lado, el deporte se encontró con esas ganas y quedé ahí”, resumió.

La primera mujer

Pujol tiene que pensar para responder sobre el significado de ser la primera mujer uruguaya en relatar en televisión. Para ella no es fácil dar una respuesta porque no se siente única. “Puede ser un camino que puede ocupar cualquier mujer”, reflexionó.

“Yo podría haber dicho que no porque no soy relatora, pero todas nos tendríamos que aventurar a ocupar espacios que de momento no están ocupados por mujeres”, dijo. Y agregó: “No conozco otra mujer en Uruguay que haya transmitido un Mundial, pero no me creo que sea la única que pueda hacerlo”.

Acá con @AdrianaLaca1 👇🏼con caras de relatora y comentarista respectivamente trabajando para el Mundial de Fútbol Femenino 2019. Copadas con nuestras tareas y con la oportunidad de compartir! 📺⚽️ pic.twitter.com/Yp5wXShBEx — Patricia Pujol (@paty_pujol) June 20, 2019

En Uruguay, hay un antecedente de relato femenino. En 2017 Uruguay jugaba por las Eliminatorias contra Bolivia y si ganaba clasificaba de forma directa para el Mundial de Rusia. Urufarma transmitió por sus redes sociales el partido con los relatos de Antonela Lima y los comentarios de Daiana Abracinskas y Karen Todoroff.

Pujol también trabajó como comentarista en las transmisiones de Vera+ en el Mundial de Canadá 2015 y en el Mundial sub 17 jugado en Uruguay. Y como conocedora del fútbol femenino se anima a dar un pronóstico: para ella Estados Unidos será campeón, aunque le "encantaría" que ganara Brasil.

A los cuatro días de empezar a relatar el Mundial, Pujol se quedó sin voz y se ausentó en alguno de los 16 partidos que esos cables tienen pensado transmitir. Le dijeron que ese es el mal del relator. Entonces bromea: “Ya soy parte del sindicato”.