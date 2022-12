Pelé y su fortuna: una mansión, publicidad de viagra y embajador de organizaciones

Está claro que Pelé no jugó en una época en la que el fútbol manejaba los volúmenes de dinero actuales. Entre los años 50´ y 70´ el deporte más popular del mundo no generaba los ingresos que hoy otorga a los jugadores más importantes del planeta. Pelé amasó buena parte de su fortuna luego de retirado, y cumpliendo diferentes roles.

Según la página web Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Pelé supera los US$ 100 millones. Esto se debe a que hizo bastantes inversiones en bienes raíces. Uno de sus principales negocios fue la compra de una mansión en los Hamptons, en Nueva York, por US$ 100.000 y que luego vendió en 2008 en casi US$ 3 millones.

"Yo no me hice rico con el fútbol como hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa", sostuvo Pelé según recoge el diario AS. La más recordada es la del fármaco Viagra. "Muchos hombres no van al médico por vergüenza", decía en la publicidad por el que cobró 1,8 millones de euros a los laboratorios Pfizer, según recoge el diario El Mundo.

También fue embajador de la ONU para la Ecología y el Medio Ambiente y embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, lo que también le dio ingresos altos. A su vez recibía una pensión de casi 3 mil reales en Brasil desde 2014. "Pago la mitad en el cine y no pago transporte público. Después del Mundial de 2014, seré un pensionado con todas las letras porque por derecho ya lo soy”, dijo una entrevista para la revista brasileña ‘Veja’.

También realizó las publicidades de MasterCard para la UEFA Champions League en 2018. Para esa ocasión realizó un cortometraje en 22 idiomas que mostraba a 22 personas de diferentes partes del mundo jugando un partido juntos y compitiendo por 11 entradas para la UEFA Champions League. De todos modos, ya en la década del 90 realizaba publicidades para la tarjeta.

Por su parte fue embajador de Santander para sus patrocinios en el fútbol, por lo que erra recurrente verlo en las publicidades de la Copa Libertadores, cuando era patrocinada por el banco, entre 2008 y 2013.

