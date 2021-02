Películas, una serie y hasta un musical: cuatro recomendaciones para ver en casa este fin de semana

Un cineasta y su pareja ven su relación sacudida y puesta a prueba el día en el que la película más reciente de este director tiene su première. Esa es la premisa de este drama romántico, que tiene la particularidad de que fue escrito y filmado durante la pandemia de covid-19, una de las primeras películas en haber sido realizadas en su totalidad durante el confinamiento. Protagonizada por dos estrellas en ascenso –John David Washington, hijo de Denzel, fue protagonista de Tenet y El infiltrado del KKKlan, y Zendaya fue protagonista de la serie Euphoria–, se presenta como una de las potenciales candidatas a la temporada de premios de Hollywood. Está disponible en Netflix.

Malcolm y Marie

Hamilton

Su presencia entre las nominadas al Globo de Oro seguramente tiene que ver con que la organización que otorga esos premios quería tenerla entre sus nominados para llamar la atención, y hasta quizá ameritar algún número musical interpretado por los protagonistas de este musical, que se convirtió en un fenómeno masivo no solo en Broadway, sino en toda la cultura popular estadounidense. La obra, concebida por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda –que también está nominado por su interpretación del rol protagónico–, repasa la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos –el hombre en el billete de US$ 10– a través de canciones, con mucho humor y hip hop. Como si un grupo de parodistas del carnaval uruguayo interpretara la vida de algún prócer criollo, pero con presupuesto de primer mundo. Está disponible en Disney+.

Ronaldo

En la cancha es difícil que las cámaras no sigan hasta su reacción más mínima. En las redes sociales, a lo sumo, se puede dar un mínimo vistazo a lo que hace cuando no juega o entrena. En este documental, el acceso a la vida y a la historia del portugués Cristiano Ronaldo es más profundo e íntimo. A través de entrevistas con el astro futbolístico, y de conversaciones con su familia, amigos y colegas, esta película repasa los orígenes y el ascenso del deportista, uno de los más populares y célebres del deporte actual. Está disponible en HBO Go, y en las plataformas de streaming de los cables locales, para aquellos que tengan contratado el pack HBO.

Ten Percent

Una agencia de modelos acaba de perder a su fundador, fallecido en un accidente. Cuatro referentes de la compañía –Andrea, Mathias, Gabriel y Ardette– tomarán el timón e intentarán seguir adelante a pesar de esta crisis, combinando los negocios con el perfil artístico de la agencia. Ambientada en el detrás de escenas de las producciones, y enfocada también en el mundo de las celebridades y los famosos, esta serie francesa que estrenó su cuarta temporada en enero, destaca por la constante aparición de figuras invitadas, una galería de estrellas francesas que aparecen interpretándose a sí mismas. La lista incluye a Jean Reno, Isabelle Huppert, Monica Bellucci y Juliette Binoche, entre otros. Está disponible en Netflix.