Peligrosas, poco felices o sin efecto: las reacciones tras los dichos de Alfie sobre el peso

Uruguay tiene una economía bimonetaria. El peso se utiliza para las transacciones del día a día mientras que el dólar es para muchos la forma de ahorrar y la moneda para la compra para bienes transables. Sin embargo, existe desde hace años una política de desdolarización de la economía, sobre todo de la deuda, que fue ratificada por el presidente del Banco Central, Diego Labat, al asumir en esta nueva administración.

Por eso las declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre el peso uruguayo generaron sorpresa en algunos expertos.

“La moneda uruguaya es casi inexistente (…). Es una moneda muy débil y cuando se emite genera inflación a mediano plazo, además de un aumento del dólar”, dijo Alfie este lunes en Todas Las Voces. El jerarca se refería a la posibilidad de emitir moneda para aumentar el gasto y contener la crisis económica generada por el coronavirus.

“Creo que no eran necesarias. No entendí cuál era el objetivo y marca cierta divergencia con la estrategia de (Diego) Labat en el BCU”, comentó a El Observador el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto.

Al asumir al frente del banco, Labat aseguró que impulsaría una serie de medidas tendientes a la desdolarización de la economía, una tarea que tampoco “es sencilla”, según dijo en ese entonces. La política de desdolarización de la deuda que comenzó en el gobierno colorado de Jorge Batlle y se continuó y profundizó durante la gestión frenteamplista ha sido objeto de elogio desde diversas tiendas políticas.

Ines Guimaraens

Para Soto es “bastante peligroso” que el director de la OPP hable de esa manera de la moneda nacional porque, según dijo, la “confianza” en la moneda y en las bases institucionales en general es un “elemento muy importante”. “Erosionar la confianza sobre la moneda me parece peligroso”, aseguró.

El director de la Escuela de Negocios de la UCU agregó que la economía está basada en el peso uruguayo y “hasta el propio presupuesto que Alfie debe supervisar” está en moneda nacional. “Parece un poco contradictorio”, sostuvo.

Otras economistas consultadas coincidieron en que las declaraciones y las palabras utilizadas fueron “poco felices”, pero quitaron trascendencia al impacto que pueda tener.

“Las palabras no fueron felices, pero el mayor problema no es ese”, dijo a El Observador la directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki, y apuntó contra la idea de que Uruguay no puede endeudarse más para atender las necesidades de la población más vulnerable.

El economista, Aldo Lema, en tanto, descartó que las declaraciones de Alfie puedan tener un impacto y aseguró que lo que el director de la OPP quiso explicar fueron las limitaciones que Uruguay tiene para inyectar liquidez en la economía.

En ese sentido, Lema aseguró que las principales limitaciones para encarar este camino provienen del “menor desarrollo de los mercados en moneda nacional”, a pesar de los avances de los últimos años. Particularmente, el economista señaló que la alta inflación que tiene Uruguay limita la desdolarización de la economía y también la posibilidad de darle mayor liquidez en pesos.