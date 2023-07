Penadés insistió en que es inocente y dijo que escribirá algo para Netflix cuando termine el caso: "Me voy a hacer millonario"

El senador nacionalista Gustavo Penadés volvió a hablar sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra, y reafirmó que es inocente. Además, reconoció que lo impactó "la minoridad" de la edad de las víctimas que lo denunciaron, y bromeó con "escribir algo para Netflix" cuando termine el caso.

"Para mí es inaceptable la idea de mantener cualquier tipo de relación con niños de 13 o 14 años. Francamente, eso me parece realmente insostenible. Tampoco de 15, de 16 o de 17. Pero lo que me parece una barbaridad es la acusación en mi contra sobre los menores. No importa la edad. Pero especialmente golpea y mucho cuando se habla de adolescentes en su primera etapa de la vida. Reitero: eso no quiere decir que se justifique otra cosa. La condena, sobre todo. Porque esto no existe. Una vez más yo insisto sobre mi inocencia. Y eso es lo que sigo sosteniendo", dijo el senador en una entrevista con el semanario Búsqueda.

Hasta el momento son nueve las víctimas que denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de Penadés. Según el relato de estas personas, algunas de ellas menores, el legislador las levantaba en un auto para llevarlas a distintos lugares con el fin de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, o eran contactadas por el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, identificado como el nexo entre Penadés y algunos de los denunciantes.

Sin embargo, Penadés desacreditó los relatos que estas personas realizaron a la fiscal, Alicia Ghione. "De más está decir que todo esto es mentira, ¿no?", preguntó, y luego agregó bromeando: "Tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario".

Además, también negó que levantara personas en el Parque Batlle, como indicó la primera persona que lo denunció, Romina Celeste Papasso, y como indica la fiscal Ghione. "Eso no es así. Al parque Batlle no lo he transitado desde hace más de 15 años", dijo, pero luego se negó a contestar cómo accedía a los acompañantes, según Búsqueda.

De todas formas, admitió que "en algún momento hubo acuerdos de pago con mayores de edad".

La "trama" sustentada en Mastropierro

Penadés insistió en que existe una "trama" en su contra, comenzada por "un grupo de personas" o por el influencer Jonathan Mastropierro, un joven condenado en 2019 a 20 meses de prisión como culpable de cinco delitos de estafa contra Unicef Uruguay y una financiera.

"Lo que nosotros tenemos son elementos que llevarán oportunamente a Fiscalía con el objeto de demostrar primero mi inocencia y segundo que acá atrás ha habido una trama que está sustentada esencialmente en la participación de una persona, un joven, o de un conjunto de personas que no sabemos cuál es el objetivo final que buscan pero que ya ha tenido algunos elementos importantes", relató el senador.

Sus palabras se condicen con las publicadas por el programa Punto de Encuentro (970 Universal) este miércoles. A ese programa afirmó que existe "una organización que ha montado muy inteligentemente" un caso en su contra, y apuntó directamente contra Mastropierro, a quien reconoció como el autor de un video en el que el senador está junto a otras dos personas en un hotel de alta rotatividad. Romina Celeste admitió que fue el joven influencer quien le compartió la grabación.

Según el senador, las acusaciones en su contra responden "a una estrategia que está muy bien pensada que es la estrategia que al no tener pruebas contundentes, al no tener elementos firmes que demuestren que esto es así, sustituyen eso por cantidad". "Es decir hay una sustitución de calidad en la prueba por cantidad", subrayó.

Tras la publicación de estas declaraciones, tanto Mastropierro como la fiscal Ghione salieron a desacreditar la nueva versión de Penadés. Por un lado, el joven dijo a El Observador que no tiene "ningún tipo de participación" en la investigación, más que "como testigo". Agregó que no presentó ninguna denuncia contra el senador y que no conoce a "ninguno de los denunciantes".

"No hay ningún elemento en la investigación en este momento que revele la existencia de una trama", afirmó por su parte el vocero de Fiscalía, Javier Benech, citando a Ghione.

La vida privada y las declaraciones de los políticos

"Debo ser de las personas de las cuales se le ha hurgado más en profundidad sobre su vida privada en los últimos años. Y creo que con esto se rompe una tradición en el Uruguay, que era el respeto sobre la vida privada de la gente", lamentó el senador blanco, despojado de sus fueros parlamentarios para avanzar en la investigación y fuera de los órganos internos del Partido Nacional.

También declaró que "para una persona que está cumpliendo 34 años de legislador permanentemente electo y para una familia que tiene su tradición y su apellido, esto ha sido realmente espantoso". "Mi familia y yo estamos pasando los peores momentos de nuestras vidas".

A pesar de ello, Penadés valoró que no ha recibido en las calles, o en su vida cotidiana, la "condena social" que recibió en las redes sociales. "Yo sigo haciendo mi vida normal porque lo que me permite hacer mi vida normal es que tengo la conciencia tranquila. Que puedo caminar con la frente en alto. El tiempo lo dirá", valoró.

Penadés desistió de hacer comentarios sobre los legisladores de su partido que le retiraron la confianza en diversas declaraciones públicas. El senador Sebastián da Silva aseguró que no le creía a su compañero de bancada, Graciela Bianchi pidió "la máxima sanción penal" si se lo encuentra culpable.

El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habían apoyado en principio al senador, pero con la llegada de más denuncias dieron otras declaraciones: "Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad", dijo Lacalle; "han cambiado las circunstancias", remarcó el ministro.

"Todo lo que tiene que ver con la política y la actitud de algunas personas lo hablaré más adelante", fueron las palabras de Penadés.