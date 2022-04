Peñarol no mejoró, pero ganó y el gol del Canario desactivó una situación incómoda

El triunfo frente a City Torque por 1-0 en la décima fecha del Apertura tiene varios aspectos positivos para Peñarol: los tres puntos, que siempre son importantes y más cuando el equipo transita el torneo a los tumbos, el gol de Agustín Álvarez Martínez, quien cortó una racha de 1.262 minutos sin convertir, y lo que esto generaba en el ambiente del club: interno y externo.

El esperado grito del Canario (frustrado contra Fénix por un penal errado y frente a Liverpool por el VAR) desactivó un problema que podía aumentar con el transcurso del tiempo. El futbolista estaba molesto porque no lograba quebrar esa racha, reaccionaba contra los hinchas y también frente al técnico Mauricio Larriera cuando tomaba la decisión de reemplazarlo. Este sábado también lo hizo, salió furioso después del gol y cuando el técnico decidió que ingresara Lucas Viatri: mientras caminaba hacia el banco se quitó las vendas de las muñecas y las arrojó contra el piso.

Es un jugador con carácter fuerte, que lo va a ayudar en muchos tramos de su carrera (como el que acaba de sobrepasar), pero que también deberá controlar en otros momentos para no generar antipatías entre sus propios compañeros. El gol servirá para calmar esas pequeñas olas de turbulencia que se estaban formando alrededor de la situación.

Camilo Dos Santos

Álvarez Martínez

Lo que no puede ocultar es la falta de juego de Peñarol. Volvió a jugar mal, a ser dominado por el rival en varios momentos del partido, a crear pocas situaciones de gol en el primer tiempo y a no conectarse en ofensiva. Este es un punto a favor que tienen los centrodelanteros aurinegros por su escasez de goles, ya sea Álvarez Martínez, Ruben Bentancourt o Lucas Viatri: si la pelota no les llega bien jugada al área, es muy difícil que puedan convertir.

El gol que hizo el Canario frente a City Torque fue una jugada que forjó el propio delantero en una incidencia al borde de la infracción contra Diego Arismendi.

Mauricio Larriera está probando distintas fórmulas partido a partido. Por la necesidad de renovar el plantel frente a una agenda apretada, pero también de encontrar la identidad futbolística que le está faltando. Frente al City probó con una línea de tres, para que Matías Aguirregaray y Facundo Bonifazi tuvieran más libertad de acompañar a los delanteros, e incluyó en el medio a Bryan Olivera para que junto a Pablo Ceppelini fueran los encargados de surtir a Federico Carrizo y Álvarez Martínez.

La fórmula no funcionó en el primer tiempo. Peñarol fue un equipo lento que terminó sufriendo contra su área con dos apariciones de Darío Pereira que pudieron terminar en goles.

Camilo Dos Santos

Matías Aguirregaray

El técnico aurinegro cambió para la segunda parte, volvió a la línea de cuatro delante de Kevin Dawson y mandó a la cancha a Ignacio Laquintana. Hasta el gol, las situaciones más claras fueron de City Torque en los pies de Sebastián Guerrero y Mathías Suárez.

Es más, cuando Álvarez Martínez marcó el gol, Lucas Viatri estaba esperando que se detuviera el juego para ingresar por él. El Canario anotó y la variante se retrasó unos minutos.

La siguiente oportunidad que tuvo Peñarol fue por un error de Gastón Guruceaga y un disparo desde lejos de Pablo Ceppelini. Sobre el final sufrió dos llegadas de City Torque, un equipo que maneja muy bien la pelota desde la última línea hasta el área rival, pero le falta contundencia. Ese fue su gran déficit este sábado y que al final le costó los tres puntos.

Tres puntos que celebró Peñarol, que sigue repartiendo la miseria con Nacional (los dos tienen 16 puntos y se encuentran a seis de Deportivo Maldonado que juega este domingo) y que tuvo la alegría del gol de su goleador de la temporada pasada. Una buena noticia para cerrar la semana y pensar exclusivamente en Cerro Porteño, su rival del próximo miércoles por la Copa Libertadores.

Detalles del partido

City Torque: Gastón Guruceaga; Mathías Suárez, Renzo Orihuela, Diego Arismendi, José Álvarez; Nicolás Milesi, Matías Santos, Marcelo Allende, Lautaro Guzmán, Darío Pereira y Sebastián Guerrero. DT: Román Cuello

Cambios en City Torque: 58' Franco Catarozzi x Santos, 69' Bautista Cejas y Joaquín Zeballos x Pereira y Guzmán, 81' Agustín Peña y Tiago Palacios x Suárez y Guerrero

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Ramón Arias, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Facundo Bonifazi; Damián Musto, Pablo Ceppelini, Bryan Olivera, Federico Carrizo y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

Cambios en Peñarol: 45' Ignacio Laquintana y Rodrigo Saravia x Olivera y Bonifazi, 69' Lucas Viatri x Álvarez Martínez, 81' Álvarez Wallace x Musto, 91' Agustín da Silveira x Carrizo

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Andrés Cunha

Gol: 59' Álvarez Martínez (P)

Expulsado: 90' Ramón Arias (P)