Peñarol no se quiere apurar para suplantar a Kagelmacher y este miércoles enfrenta a Ñublense

El cimbronazo que nadie esperaba en Peñarol de la salida de Gary Kagelmacher hizo que los aurinegros ya comenzaran las tratativas para contratar a un zaguero para la temporada que se avecina.

La sorpresa del pase de uno de los referentes del plantel al fútbol mexicano y sobre todo, de la zaga aurinegra, abrió esa posibilidad en un club que no quiere hacer locuras económicas.

Es que el rendimiento de Kagelmacher fue determinante para que Peñarol pudiera conseguir el Campeonato Uruguayo 2021.

Según informo una fuente a Referí, la lesión del zaguero colombiano de León de México, Stiven Barreiro, en el partido que se jugó el pasado domingo y que empató 1-1 en su visita a Tijuana por la Liga MX, hizo que el técnico argentino, Ariel Holan, buscara a un reemplazante del titular indiscutido y por eso se buscó al uruguayo.

Staff Images / Conmebol

Kagelmacher firmará por dos años con León de México y cobrará un 50% más de sueldo que en Peñarol

Holan ya había querido contratar a Kagelmacher cuando dirigía a Santos, pero finalmente no lo logró.

El futbolista, quien según informó una fuente a Referí, percibirá un 50% más de salario del que cobraba en Peñarol, viajará en las próximas horas hacia México para sumarse al que será su nuevo club.

León de México pagará la cláusula de salida que tiene el contrato de Kagelmacher, el cual vencía en julio de 2023, que es de US$ 100 mil para poder llevárselo.

Respecto a que esa cifra es pequeña, en Peñarol explican que en el contrato anterior se podía ir sin que el club recibiera nada. Las dos partes decidieron la renovación por dos años y allí se pidió una cláusula de salida. El futbolista no aceptaba renovar si la cláusula era mayor a US$ 100 mil y por eso se puso esa cifra.

Ahora firmará por dos años, pero con el club mexicano.

No se quieren apurar

En Peñarol, la noticia cayó este lunes como un balde de agua fría por lo inesperada y por la altura del período de pases y de la pretemporada en la que el club se encuentra.

De todas formas, fuentes aurinegras confiaron a Referí que, si bien ya están en la búsqueda del reemplazante de Kagelmacher, no se quieren apresurar.

“No esperábamos esta salida de Gary, pero así es el fútbol y no podemos dormirnos. De todas maneras, la idea es no apresurarnos tampoco”, explicó la fuente consultada.

Este martes hubo una reunión entre el presidente Ignacio Ruglio, el director deportivo Pablo Bengoechea y el técnico Mauricio Larriera, viendo algún nombre para suplantar el lugar que deja libre Kagelmacher.

La intención es contratar a un zaguero, en lo posible, uruguayo, para no ocupar un puesto más de extranjeros que ya está cubierto con el arquero brasileño Neto Volpi y los argentinos Damián Musto y Lucas Viatri.

Pero, por ahora, no descartan nada en Peñarol. Si bien se han manejado algunos nombres, no hay aún ninguno definitivo por esa falta de apuro que dicen tener los directivos.

Por Giovanni Zarfino Peñarol se sigue moviendo

Claro que esa falta de apuro no debe malinterpretarse. Una cosa es no querer apresurarse y otra muy distinta, quedarse sin hacer nada, algo que no ocurre en los mirasoles.

Mientras tanto, continúan las gestiones para tratar de contratar a Giovanni Zarfino, quien terminó su contrato con Alcorcón de la Segunda división española.

Segundo partido de pretemporada

Peñarol vuelve a salir a la cancha en la noche de este miércoles cuando enfrente en el Estadio Alberto Suppici de Colonia a Ñublense de Chile, que viene de perder por penales ante Nacional el pasado lunes tras igualar 2-2.

@OficialCAP

Facundo Torres tiene chance de volver a tener minutos en Peñarol ante Ñublense

El partido se jugará a la hora 21.30 y los precios de las entradas que se venden a través de Tickantel son los siguientes: generales $ 400 y socios aurinegros $ 200.

Una posibilidad es que Facundo Torres, recién repuesto del covid-19, tenga minutos en la noche de Colonia por lo que informaron fuentes del club a Referí.