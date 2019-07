Peñarol se sube al tren o dice adiós en la Sudamericana

En medio de una gran crisis. Así se encuentra el rival de Peñarol en la Copa Sudamericana, Fluminense que el fin de semana volvió a perder por el Brasileirão –2-1 ante São Paulo– y cada vez está más enterrado en la posibilidad del descenso.

Sus hinchas explotaron en contra del técnico Fernando Diniz y ya no bancan más la situación. De 36 puntos consiguieron solo nueve y siguen en el puesto 17.

Pero esa misma situación es la que Peñarol no supo aprovechar la semana pasada cuando perdió sin levante ante este mismo equipo que en el torneo local “se arrastra” como explican algunos medios brasileños.

En Montevideo, en el mismísimo Campeón del Siglo, ganó con autoridad 2-1 aprovechando una mala noche de Peñarol en la que no anduvieron ninguna de sus individualidades.

A diferencia de la hinchada de Fluminense muy molesta con el entrenador, la aurinegra se mantuvo tranquila pese a la derrota de local, sabiendo cómo le ha ido últimamente en materia de partidos internacionales. Perder en casa con un brasileño que viene muy mal –como ocurrió el año pasado, por ejemplo, con Atlhético Paranaense que estampó cuatro goles en el CDS– ya es tomado casi como una costumbre.

Tanta es la bronca que existe en el “torcedor” de uno de los grandes cariocas, que este lunes debió salir un referente del actual plantel, Paulo Henrique Ganso, a defender al DT.

También habló de Peñarol: “Ellos vendrán con una atención mayor. En el partido de ida, capaz que no tenían muy clara nuestra manera de jugar. Creo que esta vez será diferente. Tenemos que liquidar el encuentro. En Montevideo no tuvimos muchas chances de gol, pero las aprovechamos y liquidamos el partido. Acá (en Río) tenemos que hacer lo mismo y no fallar tanto en los pases finales”.

El pase de Brian en el medio



Peñarol viajó hacia Río de Janeiro sin haber concretado lo que el viernes, para todos los dirigentes que hablaron con Referí y el resto de la prensa, estaba concretado: el pase de Brian Rodríguez a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Tan solo un día después, cuando llegaron los papeles desde el norte, se dieron cuenta de que había alguna diferencia no solo con el 30% que el club aurinegro pretende mantener de la ficha del juvenil de apenas 19 años y con gran futuro, sino también otras que hasta ahora se han tratado de subsanar sin éxito.

“Brian está muy bien anímicamente. Ha crecido mucho en ese sentido en los últimos meses y aunque pensamos que se va a hacer el pase, de no hacerse, no será un golpe para él. Quizás si hubiera pasado hace un año, la situación habría sido diferente”, explicó un directivo a Referí.

El volante será titular indiscutido en la noche del martes y es uno de los pocos que puede darle aire de mitad de cancha hacia arriba, como ocurrió en la última jugada del partido de ida cuando le dio el gol del descuento a Gastón Rodríguez.

¿Por qué el único? Porque Cristian Rodríguez no se encuentra en su mejor forma física ni futbolística como ya se explicó en estas mismas páginas debido a que no pudo realizar bien la pretemporada por una lesión que arrastra en el sóleo.

Peñarol tiene que ganar en orden, en sorpresa, en llegada, en tantas cosas, que el de Maracaná será un encuentro muy difícil, más allá del rendimiento de Fluminense en lo local. En lo internacional, viene bien, porque no solo está por eliminar al carbonero, también dejó afuera a Atlético Nacional de Medellín.

El tren pasa en la noche del martes por Maracaná y si el equipo de Diego López no se sube, se volverá a apear de un torneo internacional sin pena ni gloria como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Respecto a la oncena que jugó el fin de semana, vuelven Giovanni González, Enzo Martínez, Rodrigo Rojo, Walter Gargano, –con la duda de Cristian Rodríguez–, Lucas Viatri, a quienes se suma Ignacio Lores –el de mejor presente de todos– quien no pudo estar en la ida por un esguince de tobillo.

López pone todo lo que tiene. Hay que ganar y por dos goles de diferencia. Si no, será un nuevo adiós sin pena ni gloria.

La previa

Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Digao, Caio Henrique; Yuri, Daniel, Paulo Henrique Ganso; Yony González, Brenner y Pedro. DT: Fernando Diniz

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Rodrigo Rojo; Brian Rodríguez, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Ignacio Lores; Lucas Viatri y Luis Acevedo. DT: Diego López

Estadio: Maracaná

Hora: 21.45

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Canal: ESPN y DirecTV canal 610 y 1610