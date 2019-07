Surgieron diferencias en el contrato de Brian Rodríguez y el pase aún no se hizo

El tesorero de Peñarol, Isaac Alfie, confirmó a Referí que surgieron diferencias en el pase de Brian Rodríguez a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

En la jornada del jueves, un dirigente aurinegro había confirmado a Referí que se había hecho la transferencia al club norteamericano. No obstante, el papeleo llegado desde Estados Unidos presenta algunas diferencias importantes que ahora se están tratando de zanjar para que se llegue a un acuerdo.

"Ayer (el jueves) dije que hasta que no tuviéramos los papeles, no iba a estar cerrado el pase. Lo que pasa es que normalmente cuando vienen los contratos y más un contrato de esta magnitud, lo más común, siempre existen distintas bibliotecas. En la historia que tengo, nunca vi un contrato grande que no tuviera alguna diferencia. Se planteó alguna y hay que ver qué sucede y negociar", explicó Alfie a Referí.

Segun el tesorero carbonero, él había manifestado en la jornada del jueves que "hasta no ver los papeles no está cerrada la transferencia".

"Mandaron un borrador desde Estados Unidos y hay diferencias. No voy a comentar si la diferencia es grande o chica son temas de valoraciones personales. No son solo cuestiones de dinero, son cuestiones de otras cosas", agregó.

Alfie reconoció que Peñarol tiene "la prioridad deportiva y la prioridad deportiva para nosotros también pesa y mucho"

Y añadió: "Vamos a seguir negociando durante estas horas venideras para tratar de llegar a un acuerdo con el contrato. Lo estamos hablando. No sé si el tema se puede liquidar hoy o no, no le puedo poner tiempos a esto".