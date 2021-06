Peñarol, con su mal gusto futbolístico, se llevó un inmerecido premio ante City Torque

Viernes 26 de febrero de 2021. Andrés Matonte no pita un claro penal a favor de Peñarol de Christian Almeida de Liverpool sobre Ariel Nahuelpán que puede haber repercutido en el desenlace del Torneo Clausura. Luego del partido, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, explotó: “Ya no es casualidad. Con Peñarol son rápidos para cobrar penales. Ya fuimos al Colegio y hablamos bien, ahora vamos al Ejecutivo y que tenga lo que tenga que pasar. Esta historia ya la vi. Fue alevoso el penal a Nahuelpan”.

Al otro día, se reunió con el representante del club en el Ejecutivo, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, y decidió no quitarle la confianza a los neutrales.

Allí parte el pase de Gustavo Del Prete para José Álvarez; será gol, pero el línea Sebastián Silvera levantó la bandera por supuesto offside

Miércoles 2 de junio de 2021. Diego Riveiro no ve un claro penal para Peñarol en la última jugada ante Plaza Colonia que le podía haber dado el triunfo. Ruglio explota y dice que hay que sacar de los cargos Ejecutivos a los integrantes de Peñarol, el propio Tealdi y Bruno Gaiero de la Mesa Ejecutiva. Luego de recibir la renuncia del primero, no la aceptó y al otro día, decidió mantenerlos en sus cargos, aunque se reunió con Ignacio Alonso, presidente de la AUF y el Colegio de Árbitros tomó una resolución inédita de bajar de sus respectivos partidos a Riveiro y al asistente Marcelo Alonso.

Sábado 5 de junio de 2021. Nacional le ganó 2-1 a Plaza Colonia con un gol de penal de Gonzalo Bergessio y Ruglio escribió en su estado de WhatsApp luego de esa pena máxima pitada a favor del archirrival: “Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas. Imposible competir así”.

Leonardo Carreño

El primer línea, Sebastián Silvera, le explica a Matías Cóccaro por qué fue anulado el primer gol de Torque a los 8 minutos por un offside muy fino que vio el propio línea

Miércoles 23 de junio de 2021. Tres semanas exactas después de aquel penal que no vio Riveiro ante Plaza Colonia, Andrés Matonte, el mismo que no había visto el penal a Nahuelpán en Belvedere contra Liverpool, tuvo una tarde para el olvido. Anuló mal un gol para Montevideo City Torque que había convalidado. El segundo línea, Sebastián Schröder lo llamó -ante el reclamo masivo de los jugadores de Peñarol- y el juez dio marcha atrás cuando faltaban 11 minutos para el final. No existió offside de Franco Pizzichillo (autor del tanto), debido a que cuando llegó el centro de Juan Cejas, Matías Cóccaro no la tocó, ni la rozó. También había anulado otro a los 8 minutos, pero ese puede entrar dentro de la polémica, porque Gustavo Del Prete asistió a José Álvarez y no quedó claro desde ningún ángulo -salvo para el primer asistente, Sebastián Silveira- si este último estaba adelantado. Pero luego del gol de Peñarol, Matonte cometió otro error en el quinto minuto de adición: hubo un claro penal de Damián Musto sobre Marcelo Allende, quien igual remató y Kevin Dawson sacó al córner de forma notable. Fueron errores importantes y gruesos que desnivelaron la balanza a favor de Peñarol en este caso.

Leonardo Carreño

Kevin Dawson, otro compañero (tapado) a su izquierda, y Agustín Álvarez Martínez le protestan el gol de Pizzichillo a Andrés Matonte por supuesto offside; el segundo línea Schröder, hablará con el juez y este lo anulará

Es imposible tratar de analizar este triunfo de Peñarol sin tener en cuenta todo lo demás. Porque como le ocurrió otras veces en contra y desde el club se puso el grito en el cielo, esta vez, los errores arbitrales lo favorecieron.

Futbolísticamente, el equipo de Mauricio Larriera involucionó. Le cuesta una enormidad conseguir un equilibrio necesario entre un encuentro y otro, repetir buenas actuaciones grupales e individuales. Otra vez le cedió la pelota al rival -que además, toca muy bien-, careció de gestación, como le ocurre a la selección uruguaya hasta ahora en la Copa América, y Torque lo dominó en la mayor parte del compromiso.

Leonardo Carreño

Agustín Canobbio fue de lo mejor de Peñarol

Lo mejor del equipo de Mauricio Larriera fue saber explotar el andarivel izquierdo con Joaquín Piquerez y Agustín Canobbio, los dos que más quisieron.

Es extraño ver cómo bajó el rendimiento de Walter Gargano, tremendo contra Deportivo Maldonado en su regreso el domingo, y tan solo tres días después, desconocido. Cuando falta Gargano, Peñarol no rinde. Ese es un axioma conocido.

Como unidad colectiva, el equipo quedó en el debe. Y lo dijo el propio técnico al terminar el partido. Y también dijo una frase tan cierta como antigua: “En Peñarol jugar bien es ganar”.

Fueron varios los bajos rendimientos del equipo. En el medio, tampoco funcionó Jesús Trindade y por el extremo derecho, Pablo Ceppelini pasó inadvertido.

Leonardo Carreño

Ariel Nahuelpán, Máximo Alonso y Agustín Canobbio celebran la conquista del argentino

Ante todo este panorama, una vez más en lo que va del campeonato -y ya van unas cuántas- el Canario Álvarez tenía que hacer maravillas para tratar de hacerse de la pelota. Era imposible poder competir así contra una zaga que lo marcaba muy bien.

Leonardo Carreño

Peñarol celebró una victoria casi imposible

Tan malo fue el panorama que Peñarol casi no atacó. En una jugada desesperada, Piquerez ganó en el área y habilitó a Ariel Nahuelpán, -el mismo que se llevó todos los insultos por su reacción y expulsión ante Rentistas- y este definió cuando faltaban 3 minutos para el final. Y en el quinto minuto de adición Dawson sacó una mano brillante para taparle el empate al chileno Allende, en la jugada que le cometieron penal y Matonte no vio.

Leonardo Carreño

El final con casi todo el plantel de Montevideo City Torque sobre los árbitros

Peñarol volvió a ser desconocido con la pelota. No mereció los tres puntos ni por el juego, ni por los errores arbitrales. Sigue prendido en el lote que aspira al título, pero le falta una regularidad que no encuentra y un equipo de sus características, debería hacerlo.

Los detalles

Montevideo City Torque: Cristopher Fiermarín; Franco Pizzhichillo, Diego Arismendi, Joaquín Pereyra, Andrew Teuten; Marcelo Allende, Álvaro Brun, José Álvarez; Lucas Rodríguez, Gustavo Del Prete y Matías Cóccaro. Director técnico: Pablo Marini.

Peñarol: Kevin Dawson; Maximiliano Pereira, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Pablo Ceppelini, Agustín Canobbio; Agustín Álvarez Martínez y Cristian Olivera. Director técnico: Mauricio Larriera.

Cambios en Peñarol: Ariel Nahuelpán x Ceppelini y Máximo Alonso x Olivera, 89' Gonzalo Freitas x Álvarez Martínez y Juan Acosta x M. Pereira y 90+2' Damián Musto x Gargano

Cambios en City Torque: 74' Darío Pereira x Del Prete, Juan Cejas x L. Rodríguez y Sebastián Cartagena x Brun

Cancha: Parque Franzini

Juez: Andrés Matonte

Goles: 87' Nahuelpán (P)

Tarjetas amarillas: L. Rodríguez, Teuten, Brun, Cartagena, Álvarez (MCT) y Olivera, Alonso (P)

Expulsados: 84' Rocamora (PF de MCT) desde el banco y 88' Cóccaro (MCT)