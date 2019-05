Peñarol tiene su oportunidad de revancha ante Deportivo Cali

Peñarol visita a Deportivo Cali a la hora 19.15 en partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana en lo que representa una buena oportunidad de revancha tras haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Libertadores.

El aurinegro dejó atrás ese sinsabor –y también el de no ganarle a Nacional en el Campeón del Siglo jugando con un hombre de más por 45 minutos– al conquistar el sábado el Torneo Apertura con dos fechas de antelación.

Para este partido, el entrenador Diego López no podrá contar con Giovanni González, expulsado en el último partido de Libertadores contra Flamengo, ni con Gabriel Fernández quien por su situación judicial tiene prohibido salir del país.

A Fernández le fue imputado el delito de lesiones gravísimas tras protagonizar a fines de diciembre un accidente de tránsito en el que una chica quedó en estado de coma.

Esas dos bajas serán cubiertas por Jesús Trindade y por Cristian “Cebolla” Rodríguez quien fuera suplente contra Fénix.

El Cebolla jugará más adelantado, cerca de la referencia neta de ataque que será Lucas Viatri. En el doble cinco estarán Guzmán Pereira y Walter Gargano y por afuera jugarán Agustín Canobbio e Ignacio Lores.

Por la ausencia de González y la cesión a la selección sub 20 de Ezequiel Busquets, López recurrió en esta convocatori a Mathías Corujo, quien desde que se rompió los ligamentos el año pasado no volvió a jugar en el equipo y se da por hecho que a mitad de año, cuando venza su contrato no seguirá en el club.

Además del probable equipo titular viajaron y estarán a la orden: Thiago Cardozo, Enzo Martínez, Rodrigo Rojo, Marcel Novick, Franco Martínez, Maximiliano Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Luis Acevedo y Gastón Rodríguez.

El ganador de esta llave se meterá en octavos de final y embolsará US$ 500 mil. Por no clasificar a octavos de la Libertadores, Peñarol perdió de ganar US$ 1.050.000 y como consuelo por pasar a la Sudamericana se llevará US$ 350 mil.

El ganador de esta llave se medirá en octavos contra el vencedor de Atlético Nacional y Fluminense.

Justamente, Deportivo Cali viene de vencer 3-1 de visitante a Atlético Nacional por el torneo local y atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada.

El uruguayo Mathías Cabrera, ex Cerro, Nacional y Defensor Sporting, es anunciado como titular en un equipo donde son figuras el experiente golero Camilo Vargas y el goleador argentino Juan Ignacio Dinenno.

La revancha se jugará el miércoles próximo en el Campeón del Siglo y el domingo, Peñarol tendrá que recibir a Progreso por la penúltima fecha del Apertura en un partido donde no puede dejar puntos ya que Nacional le mete presión en la Tabla Anual.

La última vez que Peñarol visitó a Deportivo Cali le ganó 1-0 y lo eliminó en segunda ronda de la Copa Sudamericana 2014.

DEPORTIVO CALI

Camilo Vargas

Juan Camilo Angulo

Daniel Rosero

Francisco Delorenzi

Darwin Andrade

Christian Rivera

Matías Cabrera

Didier Delgado

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

Juan Ignacio Dinenno

DT: Lucas Pusineri



PEÑAROL

Kevin Dawson

Jesús Trindade

Fabricio Formiliano

Cristian Lema

Lucas Hernández

Walter Gargano

Guzmán Pereira

Agustín Canobbio

Cristian Rodríguez

Ignacio Lores

Lucas Viatri

DT: Diego López



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 19.15

Juez: Anderson Daronco (Brasil)

Canal: Directv Sports