Las anécdotas de Santi y Brian Rodríguez, separados por Nacional y Peñarol, unidos por Uruguay

Santiago y Brian Rodríguez se cruzaron por primera vez en el Parque Nasazzi. Fue en un clásico de divisiones juveniles que los puso frente a frente. Eran tiempos donde ni siquiera se miraban. La rivalidad entre Nacional y Peñarol se fomenta desde chicos. Y a pesar de tener apenas 16 años, los delanteros estaban separados por los sentimientos y el amor a los colores.

Unos años después, la selección los juntos. El delantero de Nacional, Santiago Rodríguez, y el de Peñarol, Brian Rodríguez, jugaron bajo el mismo color celeste con la sub 17.

A pocos días de debutar en el Mundial sub 20 de Polonia, la Asociación Uruguaya de Fútbol los muestra juntos en un video en el que cuentan anécdotas.

El tricolor Santi Rodríguez dijo no olvidar su primera citación a la selección uruguaya.

“Mi primera citación fue con sub 15 estaba el Pelado (Alejandro) Garay (como técnico) y me asustaba porque me había comunicado con Sanabria que había estado en la primera nomina y le habían hecho hacer unos juegos con avioncitos y tirar papeles y embocarlos en una papelera. Y yo tenía terrible miedo porque no sabía hacer avioncitos”, dijo Santi Rodríguez mientras Brian, a su lado, se reía.

El jugador de Nacional se refiere a una charla que los planteles suelen tener con los sicólogos de la selección en el Complejo de la AUF, en la que a través de un juego con aviones de papel lanzados a una mesa expresan sus objetivos y aspiraciones en el fútbol, y los orientadores del combinado los comienzan a focalizar en el lugar en el que se encuentran y hacia dónde van.

El delantero aurinegro también dijo sentir nervios el día de su primera convocatoria a la selección.

“Me citaron en sub 17 con Garay. Yo recién había llegado a Montevideo, prácticamente no entendía nada, era todo nuevo para mí y estaba con un poco de miedo”.

Brian Rodríguez es oriundo de Tranqueras, departamento de Rivera.

La selección juvenil sub 20 debuta el viernes en el Mundial enfrentado a Noruega, desde la hora 15.30 de Uruguay, en Lodz.