Diego López: "Es muy gratificante que el presidente haya dicho que nos quiere un año más"

Diego López, el técnico de Peñarol, vive días muy especiales en los cuales no tiene tiempo siquiera para festejar prácticamente. Es que el sábado se coronó campeón del Torneo Apertura al vencer a Fénix 2-1 en el Capurro, pero ya desde el día siguiente, el domingo, comenzó a planificar con el grupo en Los Aromos el encuentro de ida de este miércoles contra Deportivo Cali por la Copa Sudamericana.

En diálogo con Referí, el DT carbonero ponderó las virtudes futbolísticas de Brian Rodríguez de quien dijo que cuando lo ascendieron el año pasado, no estaba pronto, pero que en 2019 se acopló mucho más al plantel principal, no ocultó su "bronca" por la eliminación de la Copa Libertadores, habló del audio viralizado la semana pasada contra el Cebolla Rodríguez, del tatuaje de Walter Gargano y admitió que después de Peñarol "el mejor equipo fue Fénix".

En estos 11 meses, obtuvo tres títulos. ¿Lo hubiera imaginado?

Sabiendo que es un equipo grande y que tenés que ganar y que venía a un equipo en el que había un muy buen plantel, que los jugadores también lo tienen claro, había que tratar de hacer las cosas bien y por suerte se están dando las cosas.

¿Cuál es la clave de este Peñarol?

Por como veo el fútbol, no ganás con individualidades, sino con un grupo que esté fuerte. La unión de este grupo y la calidad de los jugadores que tiene Peñarol es la gran clave.

Este equipo supo levantarse de momentos duros como la eliminación de la copa, la lesión del Mota Gargano, el Toro con su accidente...

La base la tienen ellos, los jugadores. Ellos ya ganaron antes de que yo viniera y ganaron ahora conmigo. Se los he dicho a ellos: si mañana no estoy, este grupo va a seguir ganando si el club los puede mantener porque tienen todo para ganar, porque después hay juveniles que vienen desde abajo y saben que tienen un vestuario importante con gente experiente, saben a donde vienen, que hay que hacer las cosas bien porque el grupo está fuerte y es muy positivo en todo sentido.

Hay que estar bien mental y anímicamente para dar vuelta esas situaciones complicadas.

En los momentos difíciles y que hay que salir adelante, aparece la fuerza de este grupo. Allí los grandes son importantísimos, me han dicho presente siempre. Eso para un entrenador es un respaldo fundamental.

Pudo conseguir su medalla al fin luego de los problemas que lo dejaron sin la suya cuando consiguieron el Uruguayo.

Es verdad, me quedé sin la medalla del Campeonato Uruguayo conseguido porque cuando llegué, no había más. Esta vez, lo primero que me aseguré fue la medalla, porque me acordé del título anterior.

La familia, ¿cómo lo vivió a la distancia?

Siempre miran todos los partidos desde el exterior. Es lindo siempre dedicárselo a ellos porque son el apoyo que tengo a la distancia. A veces se hace difícil, pero sé que están siempre presentes.

¿Lo saludaron amigos del fútbol tras el titulo?

Me han llegado una cantidad de mensajes. Petete Correa, Pablo Bengoechea, Darío Rodríguez, el Pato Aguilera que está siempre, sobre todo, en los momentos complicados. Pablo también. Son referentes de Peñarol que apoyan siempre y que están en las buenas y en las malas. Agradezco cómo le tiran los colores y por cómo me apoyan. Darío Rodríguez ha ganado y jugado mucho y es muy lindo recibir esos mensajes.

La eliminación de la copa pegó fuerte. ¿Qué sentimiento le despertó? ¿Bronca, decepción?

Con el correr de los días, me da un poco de bronca el hecho de no clasificar con 10 puntos. Me puse a mirar los otros grupos y clasificaron varios con muchos menos puntos que Peñarol. Sabíamos de entrada que era una serie complicada que teníamos que ir a la altura, además un equipo como Flamengo, nosotros le ganamos allá y acá no se dio el resultado que queríamos. Una lástima. Se trató de hacer el máximo y no alcanzó. Sabés que tenés que mejorar.

¿Qué autocrítica hace?

Cada uno se hace su autocrítica. Siempre tratando de ver las cosas que se pueden mejorar. Cuando uno no logra un objetivo, o a veces cuando lo logra, sabe que hay cosas para mejorar. Nosotros la hemos hecho en nuestro cuerpo de trabajo.

¿Se arrepiente de haber querido cerrar el 4-0 ante Oruro porque sacó temprano a Viatri y al Cebolla cuando se podía haber llegado a una diferencia de goles mayor que habría ayudado a la clasificación?

No, eso no cambia nada. Si te fijás en los cambios, fue un atacante por un atacante. Puede pasar. Aparte si el tiro del Cebolla en la altura no daba en el travesaño y entraba, hoy estaríamos hablando de una clasificación. El fútbol tiene esas cosas. Muchas veces pasa por un palo afuera o por un palo adentro.

Usted tiene contrato hasta fin de año. El presidente Jorge Barrera lo quiere hasta diciembre 2020 según dijo a Referí. ¿Qué siente?

Es algo muy gratificante para todos nosotros que llegamos a Peñarol con el cuerpo técnico, creo que es algo muy bueno leer esas palabras de tu presidente. Vamos a hablarlo porque siempre es importante vernos cara a cara y hablarlo, y también lo voy a hablar con el Tío (Sánchez). Vamos a ver qué es lo que intentó decir el presidente. Ahora tenemos que pensar en estos dos partidos que quedan en lo local que no podemos dar ventajas y los dos partidos lindos que afrontar por la Sudamericana.

No deja de ser una caricia al alma.

Sí, ni hablar. Es algo muy lindo. He dejado muchas cosas por venir y eso ya lo sabía cuando lo decidí, como dejar a la familia lejos. Es algo que no es menor. Entonces hice ese sacrificio que sabía que no iba a ser fácil, pero vale la pena todo esto porque desde que estoy dentro de Peñarol me doy cuenta que no es grande, es enormemente grande, es algo que te exige en el día a día, siempre tratar de hacer las cosas para ganar, porque hay que ganar siempre.

Viene otra copa pero no hay que descuidar la ventaja en la Anual en estos dos encuentros que vienen en lo local. ¿Es así?

Eso es claro. Todos los partidos que juegue tiene que ganarlos y los jugadores te lo enseñaban desde el primer día, cuando empatamos con Racing en mi debut el año pasado, acá un empate es una derrota. Tenemos que salir a ganar esos encuentros y después salir a ganar el Clausura, no hay que regalarle nada a nadie, porque acá nadie te regala nada y nosotros tenemos que seguir con esta ventaja que es importante para Peñarol.

En sus primeras conferencias de prensa se mostraba tranquilo, autocrítico y en las últimas parecía molesto, como desafiante. ¿Lo siente así?

No, para nada. En ningún momento le falté el respeto a nadie, no desafié a nadie. La autocrítica la voy a tener siempre y nunca voy a decir que Peñarol no jugó mal si lo hizo. Siempre hay que tener respeto al hincha de Peñarol, no le voy a mentir nunca. Desafiar, no desafié a nadie de la prensa, porque no sirve.

Llegó a decir que Peñarol no estaba en crisis y que se lo medía de otra forma.

Porque es así, se lo mide de otra forma, porque es un equipo enorme, es enormemente grande para mí, como te decía. Acá un empate se toma como una tragedia y eso lo asumo desde que estoy en Peñarol. Es como perder. De esta forma se vive en el club.

¿Se puede decir que este año “descubrió” a Brian Rodríguez?

Lo vimos el año pasado y lo escuché a él decir que no aprovechó la oportunidad. Lo subimos y después lo bajamos a Tercera porque vimos lo mismo, que por ahí no estaba pronto para estar en un plantel de Primera división. Esta vez lo llevamos a la pretemporada, le dimos confianza sabiendo que las condiciones ya las tenía. Muchas veces hay que esperar los momentos porque es un pibe muy joven que recién hoy (lunes) cumplió 19 años, es jovencito, entonces el proceso de maduración no viene con lo que ves en la cancha. Es importante lo que aportan los grandes en el grupo y él se adaptó a un plantel de Primera división. Las condiciones ya las habíamos visto.

Como pasó con Kevin Dawson el año pasado, en lo que va del año, ¿Brian fue el mejor en este torneo?

Ha tenido un buen nivel como tuvieron otros jugadores. Siempre que un equipo gana, después uno va a ver y se da cuenta que ha tenido a lo largo del campeonato individualidades muy buenas, buenos rendimientos. Por ahí, la gente no lo conocía y se mira con otros ojos. Pero hubo otros de muy buen nivel. Lo que más se vio es que es un jugador joven que no le pesó ponerse esta camiseta en Primera división.

¿Van con mucho menos peso a Cali por haber sido campeones antes? ¿Ayuda eso desde el punto de vista anímico?

Mirá, es bueno haber salido campeón cuanto antes porque después te permite enfocarte de lleno en este partido de ida de la copa sabiendo que vas a enfrentar a un equipo a nivel internacional. Tranquilidad no te da para nada porque sabés que tenés que ir a hacer un gran partido y tratar de sacar lo máximo allí. Va a ser un partido complicado.

¿Le dolió al audio que se viralizó la semana pasada de la vida personal del Cebolla Rodríguez y que mucha gente cuestionó el tatuaje que se hizo Gargano días antes del clásico?

En el audio se escucha todo lo contrario de lo que es el Cebolla. Él lo manejó muy bien, con serenidad. En su parte está la razón porque todos conocemos al Cebolla. Lo conocen en el club y es exactamente lo contrario a lo que se dice en el audio. Tiene un compromiso muy grande con este club y es un referente positivo para el plantel y los jóvenes. Lo del tatuaje de Gargano es increíble. A mí como entrenador, no me interesa lo que haga Gargano fuera de la cancha. No creo que le vaya a cambiar la mentalidad a Gargano haberse hecho un tatuaje. Se podía haber hecho tres tatuajes el día anterior al clásico y no pasaba nada. Lo increíble es que tuvo que salir a decir que se lo hizo tres días antes, algo que es de él y que no va a influir en su rendimiento. Se viralizó algo de dos jugadores importantes que tenemos que no fue la realidad.

Sin ser Peñarol, ¿hubo otro algún equipo que le haya gustado futbolísticamente?

Me gustó mucho Fénix. Es el equipo que más me gusta cómo juega. No es porque sea amigo de Carrasco porque nos conocemos hace años y esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de la parte futbolística. Después de Peñarol, el mejor equipo fue Fénix. Luego del partido, yo le mandé un mensaje y lo felicité por lo que está haciendo con un equipo como Fénix que no es grande y sin embargo, está ahí arriba, lo que no es fácil, es el doble de difícil. Después él me felicitó a mí por el título.

¿Sabe algo de la posibilidad de que Kevin Dawson sea citado a la selección?

No hay nada oficial, es complicado hablar. Obviamente que estaríamos muy contentos todos que estuviera en la selección junto a Gio (González). Sería muy bueno para Peñarol.