Peñarol, de la “crisis” que molestó a Diego López al título: los motivos del triunfo

Abril se cerraba con una extraña sensación en el ambiente. Peñarol parecía un equipo en crisis. Un holgado triunfo ante Plaza Colonia por 1-0, la estrepitosa caída 1-3 ante San José en la altura de Oruro por la Copa y el empate 1-1 con Cerro despertaron dudas.

Fue entonces cuando el técnico Diego López salió al cruce. “Tenemos que mejorar pero no me parece un equipo en crisis como lo quieren hacer ver muchos, cuando Peñarol va primero”, dijo en conferencia de prensa.

Se habían disputado 10 fechas del torneo Apertura y el equipo aurinegro era líder, un punto por encima de Fénix que le peleó el campeonato palmo a palmo.

En aquella comparecencia ante la prensa, un 2 de mayo de 2019, el técnico López expresó lo que sentía: “Por ahí hay equipos que no juegan bien y no pasa nada, pero a Peñarol se le mide de otra forma. No es un equipo en crisis como quieren hacerlo ver muchos. El equipo tuvo un partido que por ahí no jugó bien y empató contra Cerro. Tuvo un error y terminó en gol. El partido en Bolivia fue particular. Pero la realidad de Peñarol es que está primero. Por un punto es primero y con chance de salir campeón del Apertura”.

Tres fechas más tarde, el equipo aurinegro se coronaba como campeón del torneo Apertura al vencer justamente al equipo que le peleó el torneo, Fénix, en su cancha del parque Capurro.

¿Cuáles son las razones del éxito de un equipo que parecía en crisis y terminó ganando el campeonato?

No hay una sola razón para explicar los motivos por los cuales Peñarol es campeón, sino que son una conjunción de hechos que llevaron a la conquista.

Solidez defensiva

Uno de los argumentos que explican el éxito de los aurinegros es la solidez defensiva que mostró el equipo. Peñarol fue el equipo que menos goles recibió en el campeonato: apenas ocho en 13 fechas disputadas.

Este es uno de los puntos en los que el equipo de Diego López basa su campaña. Partiendo desde la seguridad que se transmite desde el fondo, el resto camina con confianza.

Su saldo es de +17 producto de 25 goles a favor y 8 en contra. Esto habla a las claras de la tranquilidad que partió desde el fondo.

La defensa fue prácticamente la misma del año pasado. Cambió una sola pieza. El ingreso del argentino Cristian Lema por Carlos Rodríguez que emigró a la Liga Deportiva de Quito.

Las atajadas de Dawson

El golero de Peñarol, Kevin Dawson, fue uno de los pilares de la conquista mirasol. Cada vez que fue llamado a actuar lo hizo con seguridad y solvencia.

Una de las actuaciones que se recuerdan del uno mirasol fue en el partido ante Danubio, por la octava fecha del Apertura, donde realizó tapadas espectaculares.

Otro partido donde sacó varias pelotas de gol fue contra River Plate por la undécima jornada, cuando el equipo de López necesitaba ganar tras venir a empatar con Cerro y perder con San José por la Libertadores.

No falló en los partidos importantes

A nivel local Peñarol fue un equipo que no falló en los partidos importantes del campeonato. Aquellos juegos que tenía que ganar, contra los equipos que le podían llegar a complicar el torneo, los saldó de buena forma.

Las pruebas son contundentes. En la primera fecha del campeonato logró un triunfo de esos que marcan ante un rival que en aquel entonces se perfilaba como directo: Defensor Sporting. El carbonero ganó 1 a 0 con un gol en la hora de Gastón Rodríguez.

En la octava fecha recibió a Danubio en el Campeón del Siglo que, por ese entonces, se había metido en la pelea por el campeonato. Peñarol saldó el partido con una trabajosa victoria por 1 a 0.

El clásico ante Nacional en su cancha, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores de América a manos de Flamengo, lo saldó con un empate. Es cierto que le quedó el amargo sabor de igualar 1-1 con un hombre de más durante todo un tiempo, pero la derrota de Fénix en Cerro Largo lo favoreció y terminó sumando.

Una fecha después quedó mano a mano con el elenco de Capurro. Y no falló. Se le dio todo. Danubio perdió ante Wanderers y Peñarol no desaprovechó la oportunidad. Con autoridad el equipo de López se impuso 2-1 y conquistó el campeonato.

El gol llega

El equipo de López arrancó el Apertura matando. Le hizo cinco goles a Rampla Juniors y luego marcó cuatro ante Juventud de Las Piedras y Boston River. Con el paso de las fechas se fue quedando. ¿Motivos? Los rivales juegan. Le fueron tomando los puntos tapando la subida de los laterales lo metieron en el embudo de piernas que se genera en el medio de la cancha. No fue lo único, el goleador Gabriel Fernández sufrió un accidente de tránsito que lo golpeó anímicamente.

Peñarol es el cuarto equipo más goleador del campeonato y la diferencia con quienes anotaron más tantos es mínima.

Fénix es el equipo más contundente con 29 goles, Nacional suma 28, Liverpool 27 y Peñarol está con 25.

Corrección

Parece un detalle menor pero Peñarol es el único equipo que en 13 fechas no tiene jugadores expulsados. La corrección fue una de las banderas de los conducidos por Diego López. Esto le permite al entrenador, al margen de ausencias por lesiones, contar con los jugadores fecha a fecha.