Peñarol tuvo 2,4 millones de interacciones más que Nacional en los primeros meses de 2023

La llegada de Luis Suárez a Nacional, a mediados del año pasado, torció una tendencia que Peñarol tenía de ser el club uruguayo con más interacciones con los usuarios de las diferentes redes sociales.

En julio del año pasado, cuando los hinchas de Nacional generaron una movida en redes que movilizó emocionalmente a Suárez para ambientar su retorno, Nacional tuvo 879.000 interacciones contra 330.000 de Peñarol. Una goleada.

Antes, el que lograba generar más intercambios con los usuarios era Peñarol.

Esa tendencia se retomó en los primeros tres meses de este 2023.

Así lo hizo saber el sitio especializado Deportes & Finanzas a través de su cuenta de Twitter.

En enero de 2023, Peñarol tuvo un engagement de 5,67 millones contra 3,28 millones de Nacional.

Engagement es el nivel de compromiso y fidelidad que tienen los usuarios o consumidores (en este caso hinchas) por una marca (en este caso, un club).

En ese conteo se tomaron en cuenta los likes y comentarios de Instagram, los retuits, faveos y respuestas de Twitter, las reacciones, comentarios y los posteos compartidos en Facebook, los me gusta, no me gusta y comentarios de YouTube, y los likes, compartir y comentarios de TikTok.

Nacional estuvo más de dos millones de interacciones abajo de Peñarol con 3,28 millones.

En febrero, las interacciones marcaron 4,53 millones para Peñarol y 2,24 millones para Nacional, siempre para el relevamiento de datos hecho por Deportes & Finanzas.

La amplia mayoría de las interacciones se dan en Instagram que es la red social más usada por los uruguayos.

En enero, Peñarol tuvo un engagement de 4,65 millones en Instagram contra 2,73 millones de Nacional.

El top 3 de clubes uruguayos fue para el femenino de Nacional que registró 118.000 interacciones. El top 5 lo completaron Danubio y Racing.

En febrero, Peñarol también lideró en Instagram con 3,54 millones. Nacional tuvo 1,84 millones de interacciones mientras que Danubio, el femenino de Nacional y Montevideo City Torque completaron el top 5.

En marzo, Peñarol también estuvo al frente de las interacciones en Instagram con 3,54 millones contra 1,84 millones de Nacional.

Danubio, el femenino de Nacional y Montevideo City Torque completaron el top 5.

En cada mes, entonces, Peñarol tuvo casi o más de dos millones de interacciones que Nacional.