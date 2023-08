Perciavalle: "A Andino le ofrecí ser el protagonista de Cabaret y no se animó"

Carlos Perciavalle, en su programa Perciavalle Intimo & Eterno, de canal 11 de Punta del Este, contó que le ofreció al periodista argentino Guillermo Andino protagonizar Cabaret pero no se animó.

"Lo conozco desde que era chiquito, desde que empezó (en canal 9)... Le ofrecí ser el protagonista de Cabaret, y él no se animó. Me dijo no, 'yo no soy actor'. Pero con la pinta que tenés nene, aprendes la letra y yo te lo armo", reveló como anécdota de un intercambio que mantuvieron hace más de 30 años.



En ese momento Jimmy Castilhos acotó: "Es un papel jugado ese, tenés que tener muchas cosas muy seguras en tu personalidad, en lo que mostrás en la tele, para arriesgarte a hacer ese personaje. Porque hay un riesgo muy grande".



"Yo tengo la capacidad para descubrir la gente que es estrella, la gente que tiene aquello y no se da cuenta. Yo le di a Susana (Giménez) La Mujer del Año, cuando todo el mundo me decía que no. 'Estás Loco, vas a perder guita, Susana no canta'. Que me importa que no cante¨, finalizó diciendo el rey del café concert, al recordar que con ese espectáculo la diva se consagró como actriz de comedia en teatro, batiendo récord de recaudación.

Perciavalle Íntimo y Eterno se emite todos los sábados a las 18.30 en canal 11 de Punta del Este.