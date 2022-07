María Belén Ludueña, la conductora que se luce en los mediodías de América con Guillermo Andino

De Mar del Plata hasta la ciudad de Buenos Aires. Del noticiero local de su ciudad natal a la conducción de América Noticias Mediodía. De ser la vocera de lo que estaba pasando en Mar del Plata cuando fue elegida Reina Nacional del Mar a sus 19 años a ser la voz de miles de personas en uno de los canales más importantes de Argentina a sus 36 años.

Así fue la trayectoria de María Belén Ludueña, quien además de comunicadora y periodista es abogada. Seis meses ejerció la abogacía, haciendo acuerdos extrajudiciales en derecho laboral. Pero cuando le tocó elegir de verdad una profesión se decidió por la comunicación. “Sabía que era lo que quería y siento que hoy, paso a paso, estoy logrando lo que me propuse”, contó en entrevista con El Observador.

Actualmente vive uno de los mejores momentos de su vida profesional y personal. Se destaca en la conducción de América Noticias Mediodía y está a pocos meses de casarse con Jorge Macri, actual ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a quien admira y de quien habla con un “corazón enamorado”. Ludueña conversó con sobre su trayectoria, la actualidad de Argentina y también sobre su visión de Uruguay.

María Belén Ludueña

¿Cómo definís tu situación actual en lo profesional, siendo conductora del noticiero de América?

Muy feliz de tener esta gran oportunidad y esta gran responsabilidad de conducir el noticiero junto a Guillermo Andino. Me siento muy honrada en mi profesión, es un gran desafío. Acompañada también de un gran equipo y de alguna manera siendo la voz de mucha gente que hoy no la tiene y que nos está pidiendo a los comunicadores que de alguna manera seamos quienes cuenten exactamente lo que está pasando en el día a día. Lo vivo con muchísimo entusiasmo, con profesionalismo y con mucha vocación. Yo soy muy feliz todos los días de despertarme y trabajar de lo que me gusta, porque la verdad que estoy, aunque quede medio trillado decirlo, cumpliendo un sueño. Desde chica sabía que era lo que quería y siento que hoy, paso a paso, estoy logrando lo que me propuse. Que América también me dé ese espacio lo valoro mucho y lo tomo con mucho compromiso.

¿Cómo es trabajar con Guillermo Andino? Es un periodista que tiene una importante trayectoria…

Trabajar con Guille es un placer, es un gran compañero. Formamos un gran equipo, nos complementamos muy bien. Me nutro diariamente de su experiencia. La verdad que es generoso conmigo y nos llevamos muy bien, así que es una muy linda experiencia diaria trabajar al lado de él. Estoy feliz.

María Belén Ludueña

¿Qué diferencias hay entre trabajar con Andino y las otras experiencias que tuviste a lo largo de su carrera? ¿Qué tiene de particular?

Que yo estoy trabajando en un momento donde estoy más madura, ya tengo 36 años. Tengo un camino recorrido acá en Buenos Aires. Creo que estoy en un momento de crecimiento y él me da también la oportunidad de poder lucirme y de poder continuar con el camino, así que creo que es un gran compañero.

En lo personal estás cerca de casarte con Jorge Macri

Nos casamos el 12 de noviembre. Jorge es el verdadero amor de mi vida.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en televisión en 2017. Él había ido como invitado a un programa y me acuerdo que en aquel momento me había caído muy bien, me había parecido un hombre muy simpático y muy entrador. En ese momento, yo me había quedado con una muy buena impresión de él y me acuerdo que no nos habíamos sacado fotos con invitados y yo le dije a Jorge "vení, sacate una foto con el equipo". Nos sacamos la foto y quedó registrada porque yo la subí a mi cuenta de Instagram. Esa es la foto que tengo todavía en mi cuenta, que es el día que nos conocimos.

María Belén Ludueña

¿Y cómo continuaron?

Al año siguiente ya estábamos saliendo pero tardamos como un año en conocernos. Siempre con mucho respeto. Me invitaba a salir y yo recuerdo que me quería dar la oportunidad de conocerlo, pero la pateaba para más adelante. En un momento cuando me invitó a almorzar, la pasamos muy bien y ya después un día me invitó a cenar. Me cocinó él ya que es un gran cocinero. Me hizo un plato que me encantó, que me conquistó y me acuerdo que a partir de ese momento yo, por dentro, tuve esa sensación que es como una señal y dije ‘yo acá me quedo’. Sabía que había conocido a alguien muy importante en mi vida. Vamos a cumplir ahora cuatro años y no me olvido de ese día, fue como un antes y un después. Ahora Jorge es el gran compañero de mi vida. Hemos logrado un vínculo muy sano, muy lindo y que a mí me da mucho equilibrio y mucha templanza. Lo admiro profundamente. Si hay algo que creo que destaco de nuestra relación es la admiración que siento por él y su vocación de trabajo, de esfuerzo, de cómo educa a sus hijos. La verdad es que son todas palabras de corazón enamorado.

¿Cómo es ese vínculo periodista – político? ¿Se te ha apuntado en algún momento por ser “la pareja de…”?

No. Trato de ser muy objetiva, aplico mucho el sentido común que es el menos común de todos los sentidos. Yo vengo de un camino con mucho esfuerzo, de buscar mis objetivos y de ir consiguiendo paso a paso lo que quiero y la verdad es que en ese sentido me siento muy segura. Por supuesto que nuestros trabajos se complementan y mi visión también le aporta muchísimo a Jorge porque yo también tengo el sentir de la gente el día a día. Él me escucha mucho a mí y yo también a él. Me parece que estas experiencias que tenemos nosotros en nuestros respectivos trabajos se complementan muy bien y nos ayudamos mucho. Nos ayudamos mutuamente. Yo escucho muchísimo las opiniones de Jorge y Jorge también las mías porque siempre son desde el amor y desde el sentido común. Sabemos separar muy bien nuestras carreras, separamos bien lo personal de lo profesional y yo creo que eso se nota al aire. Yo tengo mi visión sumamente objetiva, una visión muy imparcial de las cosas. Cuando en su momento tenía que decir algo de la gestión anterior lo he dicho y cuando veo que hay algo que me parece injusto, cuando veo que hay muchas voces que necesitan ser escuchadas también lo tomo. Me tomo el trabajo con mucha responsabilidad porque la gente también espera eso de uno, así que espero estar cumpliendo las expectativas. Aplico el sentido común a lo que nos pasa a todos los días.

¿Cómo estás viendo la realidad social y política de Argentina?

Es una realidad que la Argentina está pasando por un momento muy crítico, hay mucha angustia y mucha pobreza. Imaginate que la mayoría de los chicos están por debajo de la línea de pobreza en el conurbano y uno no puede estar ajeno a eso. Siento que están pasando tantas cosas y hay tanta inseguridad. Es como que en Argentina se ha naturalizado el delito y lo noto también desde el noticiero. Estamos acostumbrados a ver delitos todos los días. Creo que Argentina necesita un cambio de leyes urgente y espero que estos cambios que se están generando nos traigan un poco de tranquilidad. La tranquilidad que merecemos los argentinos, tranquilidad que hemos perdido hace rato, así que lo vivo como todos, con incertidumbre, con angustia y con ganas de que el país salga adelante.

Cuando hablas de “cambio de leyes”, ¿a qué haces referencia?

Me parece que hay que repensar de alguna manera las leyes penales y que aquellas personas que delinquen cumplan una pena. Las leyes están para ser cumplidas. Me parece que en Argentina hay que hacer cumplir más la ley, no puede dar todo lo mismo. Nos pasamos mostrando todos los días en el noticiero hechos de inseguridad y cuando preguntamos dónde están los detenidos, no hay detenidos. Eso no puede seguir ocurriendo en Argentina, tiene que haber un cambio muy profundo porque se están perdiendo vidas inocentes todos los días y creo que lo peor que nos puede pasar y que tal vez ya nos está pasando es que lo estamos naturalizando. Eso no puede ocurrir, no lo podemos permitir como sociedad.

¿Cómo ves a Uruguay?

Encuentro un país estable que también ha recogido mucho de nuestros argentinos. Los argentinos encuentran más seguridad en Uruguay. Incluso tenemos a nuestra gran Susana Giménez que está trabajando y radicada en Uruguay hace rato, la estamos compartiendo. Pero no solamente ella sino como que veo un país equilibrado, un país sin sobresaltos. Los veo también más unidos como sociedad y con responsabilidad a la hora de votar. En Uruguay no es que hay un presidente y va para un lado y llega a otro presidente y va para el otro, sino que tienen políticas que se continúan.

¿Qué opinión tenés del actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou?

Por lo que leo, veo y por haber visitado Uruguay, creo que está yendo por un camino con responsabilidad. Estoy viendo que Uruguay está haciendo las cosas bien, tiene una gran aceptación, por lo menos de parte de la gente que yo he consultado. Me parece que es un presidente que alza la voz cuando la tiene que alzar. Es un presidente que se está haciendo notar porque es de los que hacen y que transforman. Eso es lo que yo veo en Luis Lacalle Pou, de por lo menos elevar, de poner y de ubicar a Uruguay en el mundo.