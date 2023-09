Pereira: la gente pide "que se cambie el gobierno" que ha hecho "un mundo de acomodos"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó los dichos del ministro de Defensa, Javier García, sobre la posición del FA respecto de la liberación de los archivos del pasado reciente, aunque advirtió que eso no puede ponerlos "nerviosos" y que no hay que "perder el rumbo" porque lo que les pide la gente, dijo, "es que cambie el gobierno".

"A nosotros no nos puede poner nerviosos lo que diga un ministro, o los insultos de algún senador, o de algún diputado. Nosotros no podemos perder el rumbo que la gente nos pide, que se cambie el gobierno y que se cambie el gobierno porque le ha ido mal en lo salarial, mal en lo jubilatorio, porque no han resuelto el tema de la seguridad pública, porque han hecho un mundo de acomodos como hicieron acá en Salto Grande contratando ediles de la lista 404, de las listas de Coutinho", expresó respecto de las contrataciones en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que terminaron con la salida del presidente Carlos Albisu. Lo hizo en declaraciones a Subrayado tras un acto en ese departamento.

Desde que asumió Albisu la comisión pasó de 235 a 260 funcionarios y 27 ingresos fueron mediante contrataciones directas. Este incremento llevó a que el pago por salarios supere los US$ 20 millones de forma anual y fue catalogado como el Frente Amplio como una clara muestra de “clientelismo político” ya que nueve de los funcionarios son ediles blancos, mientras que otros tres tienen vínculos con el Partido Nacional y otros tres forman parte del Partido Colorado.

Sobre ese punto, Pereira se preguntó si los otros dos miembros que, con Albisu formaban la directiva de la Comisión, votaron esos ingresos. "¿Qué votaron sobre estos ingresos?, ¡porque si votaron lo mismo por el mismo motivo se tienen que ir!", aseguró y dijo que espera a ver "si el gobierno toma cartas en el asunto y antes de la interpelación toma la decisión que tiene que tomar", que a su juicio es removerlos y formar una comisión con integrantes nuevos.

Indicó que espera que el gobierno tenga "la grandeza" de nombrar a un integrante del Frente Amplio porque es "quien va a controlar que estas cosas no sucedan".

El cruce con García por los archivos del pasado reciente

El proyecto del gobierno para hacer públicos todos los archivos referentes al pasado reciente ya había recibido reparos del Frente Amplio, quien insistió en consultar a organizaciones sociales y técnicas antes de liberarlos, entre otras cuestiones, por salvaguardar datos personales. El ministro de Defensa Javier García criticó que no hubiera "voluntad política" de dar a conocer esa información y dijo que Pereira se puso "nervioso y agresivo" con la decisión.

“Salvo que no le convenga que algunos de esos archivos se difundan”, había dicho.

Ahora, Pereira contestó que García "no puede ofender así al Frente Amplio" y resaltó: "El ministro es el ministro de todos los uruguayos, no puede ofender así al FA. Acá entre el '85 y el 2005 se tuvo secuestrada la verdad, no se entregó un solo documento de la dictadura en la que el era legislador. Esta es la verdad. Y la verdad es que el FA entrego los archivos que tenía, que era el archivo Berruti, que los encontró la ministra Azucena Berruti del Frente Amplio y están en el Archivo General de la Nación".

Detalló que la postura de la coalición de izquierda es que se consulte a las organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos y académicas para que den "el mejor punto de vista técnico, político, de las organizaciones y después el Parlamento vote".

"El ministro entregó una información que no saben qué hacer con ellas los senadores del Partido Nacional. Entonces no se le puede decir cosas a la gente que no son, el FA no tiene ningún interés de que no se publique la verdad, ¿pero saben quién tiene la verdad? Los militares", cerró sobre el punto.