Pereira pidió "no desestimular" candidaturas en el FA y advirtió por el "impacto" de eventuales "políticas sociales abusivas"

El Frente Amplio se siente con viento a favor y así quedó de manifiesto el pasado lunes en la Huella de Seregni cuando el sociólogo Agustín Canzani dio un informe a la dirigencia de la Mesa Política. El experto en opinión pública analizó los números de las últimas encuestas y concluyó que el escenario es "auspicioso" para la actual oposición cuando se compara con la intención de voto que registraban en el mismo punto del ciclo anterior, en 2018.

Tanto Canzani como el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, pidieron en este sentido "cautela" a la hora de interpretar la coyuntura, dado que aún falta un año y medio para las elecciones. El sociólogo adelantó por su parte que la opinión pública puede empezar a evaluar el accionar del Frente Amplio "no solo en términos de oposición", sino también de "proposición", según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

Fernando Pereira habló a su turno de los "ataques sistemáticos" desde el oficialismo a dirigentes de la oposición y puso como ejemplo los casos de Charles Carrera (con una comisión investigadora por hechos que lo involucran y el anuncio de una denuncia por parte del Ministerio del Interior), de la diputada Susana Pereyra (por chats en que pedía traslados de reclusos a un jerarca del INR) y el juicio político a la intendenta Carolina Cosse.

El presidente de la fuerza política alertó así por la posibilidad de que surjan "nuevos ataques" a eventuales candidatos frentistas, como también posibles "políticas sociales abusivas". Pereira refirió en la Mesa Política a medidas como el reparto de comida o la entrega de bolsas de portland cuyo "impacto" en la opinión pública no debe "subestimarse".

En una coyuntura que asoma favorable para la oposición y en que sus diversos sectores empiezan a marcar perfil, el presidente del Frente procura –en cada conversación en la interna– velar por la unidad.

Camilo dos Santos

Vista al patio de la Huella de Seregni, sede del Frente Amplio

Según supo El Observador, Pereira llamó a la dirigencia de la izquierda a "no desestimular a los candidatos o candidatas, porque no se gana la Presidencia (de la República) sin candidaturas fuertes". "Vamos a ganar si llegamos con candidatos fuertes acumulando al proyecto colectivo del Frente Amplio", proclamó el exsindicalista.

Sus declaraciones en la Mesa Política pasan el mensaje a una interna que ya esboza posicionamientos y algunas eventuales postulaciones que ciertos sectores critican por tratarse más de una estrategia para marcar votos hacia el Senado que para imponerse en las internas. Ese ha sido el caso para los movimientos del intendente de Salto, Andrés Lima (respaldado por su Encuentro Federal Artiguista) y el senador Mario Bergara (que aguarda la bendición de Danilo Astori para consolidar su precandidatura).

El MPP ha hecho críticas solapadas a estos proyectos, dirigiéndose en especial a Bergara, cuyo espacio político puede ser uno de los que más coincidencias encuentre con el ya proclamado Yamandú Orsi. “Hay dos candidatos naturales a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse”, dijo semanas atrás el emepepista Alejandro Sánchez en entrevista con VTV, alentando a "organizar esa fórmula".

A la misma tesis ha adherido el Nuevo Espacio, liderado por el exsenador Rafael Michelini, que está orejeando su apoyo a alguno de los dos intendentes. "El FA tiene dos candidaturas muy potentes que son populares. Eso no lo tienen los demás partidos, los blancos tienen un problema serio en ese sentido, sin candidatos con alta inserción en la masa", planteó al respecto el dirigente Darío Mendiondo, que representa al sector en el Secretariado Ejecutivo. "Si ponés muchas candidaturas diluís esa potencia, porque dividís votos en dos candidaturas muy populares que pueden representar a todo el electorado frentista", concluyó.

El tema planta un debate en la interna. El dirigente Andrés Copelmayer, alineado con una eventual candidatura de Andrés Lima, ha acusado a estas declaraciones como "poco unitarias, para nada fraternas y muy desinformadas", alegando que no consideran la autocrítica frentista respecto a "no comprender las realidades del interior". "La finalidad es recorrer el país pero con el objetivo que el FA gane las internas, que hace mucho no las gana, en especial en localidades con menos de 5 mil habitantes", justificó.

El senador Bergara, en tanto, había dicho en entrevista con El Observador que "tienen que haber las necesarias candidaturas para que cada frenteamplista se vea reflejada en alguna".