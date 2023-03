Orsi y el MPP movieron primero y blindan la candidatura hacia 2024

Si de una partida de truco se tratara la interna del Frente Amplio, Yamandú Orsi –erguido sobre el escenario del club Cordón– fue mano para mostrar sus tantos. Desde la primera fila lo observaba Carolina Cosse, su (casi segura) contrincante en junio de 2024, quien –paradójicamente– estuvo del otro lado en la anterior contienda.

A quince meses de los comicios internos, el MPP terminó de blindar la precandidatura del intendente de Canelones, un hombre surgido de esas filas que la semana pasada recibió el respaldo de la Vertiente Artiguista y que ya acumula apoyos de agrupaciones más pequeñas como Grupo País y La Patriada. Es el primer sector de peso que oficializa su jugada, mientras otros posibles aspirantes como Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade aún deben dirimir puertas adentro su futuro.

El salteño Andrés Lima sea tal vez la excepción, con el impulso de su Encuentro Federal Artiguista (ENFA), aunque la suya es una apuesta por acumular fuerzas para la carrera al Senado en octubre y hacer fuerza en el interior del país.

Pero la largamente preanunciada estrategia del MPP también lo hace mano en el resto del sistema político, con Guido Manini Ríos como el único candidato cantado por su partido Cabildo Abierto, mientras el resto de las fuerzas políticas del oficialismo orejean las manos por venir.

El pase de posta y el "canario"

"Es un canario y un compañero de fierro". El senador Alejandro Sánchez ofició de conductor del acto en el Cordón y tomó la posta como el referente orgánico –o como bromean sus allegados, el "secretario general"– del MPP.

"Soy como dijo el 'Pacha'", recogió Orsi al tomar la palabra, "un canario de Canelones, nacido en la zona de La Paloma, rutas 11 y 32". "Como buen canario me comprometo a comerme menos las 'ese'", fue la primera promesa hacia su barra.

En un discurso en que refirió siete veces al MPP como "esta casa" en la que forjó su carrera política, el intendente de Canelones habló ante el núcleo duro de su sector con arengas que no suele emplear en su discurso cotidiano, apelando incluso al "gran Bebe" (Raúl Sendic Antonaccio) que "arrancó pa'l interior" para estar junto a los trabajadores del campo.

Orsi repasó buena parte de su trayectoria, desde el almacén de su familia, la llegada al IPA en el '86 para hacer profesorado en Historia –"aquello era como San Petesburgo", dijo– hasta sus primeros intercambios en la colectividad, con históricos como Ernesto Agazzi, José Mujica, Raquel Dupont y Eduardo Bonomi.

"No me olvido cuando el 'gordo' Marcos Abelenda fue un día a condecorar a unos policías. ¡Ay, cómo nos pusimos!. '¡Sh!', me dijeron", recordó Orsi. "Eso lo tenemos que estudiar y analizar bien. Lo vimos cuando el "Bicho" (Bonomi, en el Ministerio del Interior) tuvo que hacer frente a esa repartición que sin duda no es nada simpática", dijo sobre una institución que en ocasiones ha sido sensible de abordar para la izquierda.

MPP

El Congreso del MPP proclamó a Orsi como candidato

Una de las ovaciones más grandes se la llevó el exintendente canario Marcos Carámbula, cuando el emepepista lo recordó como "un gran maestro" que lo inició en la comuna de Canelones. El siguiente gran estruendo de aplausos llegó cuando Orsi proclamó: "Hoy nos enfrentamos a un gran desafío. Sacar a este gobierno de donde está".

El futuro candidato del MPP cerró su oratoria con proclamas artiguistas como "libertad o muerte": "De nuevo, con la bandera artiguista, ¡los más infelices serán los más beneficiados!", concluyó ante la ovación emepepista.

Mujica: "Voy a caminar por el interior"

Con un importante recambio generacional en que el MPP se jugará los papeles sin el fenómeno arrastra-votos de Mujica, el exmandatario anticipa de igual manera su participación en la campaña. El líder tupamaro piensa "ayudar" en la candidatura de Orsi "hablando con la gente": "Un poco voy a caminar por el interior", se limitó a decir al ser consultado por El Observador.

El expresidente dio un discurso que incluso llevó hasta las lágrimas al diputado Alfredo Fratti, que lo escuchaba desde la segunda fila. Mujica recordó que Orsi "era un pibe" cuando lo conoció en Santa Rosa, reconoció que "en la izquierda también tenemos nuestro balde" y llamó a la amplitud del sector, que por su parte vendió a su candidato como la apuesta por abrir el abanico en el espectro político, reivindicándolo como alguien que es "más que el MPP".

Fiel a su prédica, Mujica sostuvo que "hay que jugarse por el interior". "Las inversiones en el interior no pueden ser un capricho del jerarca que tenga la OPP", afirmó el dirigente. El MPP promoverá en este sentido en la discusión programática del Frente Amplio –como ya lo ha hecho en otros períodos– una reforma constitucional que ponga en el centro al interior y redistribuya los recursos del Estado.

Alejandro Sánchez cerró los discursos entre las palmas de la militancia, anticipando cuáles deberán ser las primeras palabras de Orsi en caso de salir triunfante en 2024, en un paralelismo con el difunto presidente Tabaré Vázquez: "Dentro de dos años vamos a escuchar una voz que nos va que decir: 'Festejen uruguayos, festejen'".