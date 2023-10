Persiste la incertidumbre en el mercado ganadero

En el mercado de hacienda se alcanzó un piso de precios, pero persiste la incertidumbre; las cotizaciones de los granos también se despegan de los mínimos de las últimas semanas y gana firmeza; y la lana ve llegar más demanda desde China.

Cambio en mercado de haciendas

Los frigoríficos se mostraron activos a comienzos de la semana, pero sobre el cierre se frenó la suba de precios y ya no encuentran los valores de punta que se lograban días atrás.

La ventana de faena de corral con destino a cuota 481 que comenzará en los próximos días también pone paños fríos. “Lo veo más estable y no dudo que vaya a dar una bajada la semana que viene”, comentó un consignatario consultado. “Esta semana fue la de quiebre”, dijo.

La industria plantea valores por novillos US$ 3 a US$ 3,10 por kilo en cuarta balanza. Se mantiene disparidad entre las plantas, tanto en precio como en entradas. Los US$ 3,20 por kilo que se lograban por novillos especiales ya no se consiguen. Hay frigoríficos que vuelven a proponer valores por debajo de US$ 3 y algunas plantas no pasan precio. Las entradas van de una semana a 20 días.

Lo mismo sucede en el caso de la vaca gorda especial, con dificultad para llegar a los US$ 2,85. El eje de los negocios se da en US$ 2,75. En el abasto hay movimiento, con la vaquillona buena pesada en el eje de US$ 3.

“Por ahora muchos productores siguen reteniendo los ganados, productores que están con pasto e intentando aprovechar la primavera”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental. “Hay productores reticentes a vender a estos valores y más con esta nueva intención de baja por parte de los frigoríficos, que no sé si se va a lograr concretar o no”, apuntó.

Para el operador será clave cómo evolucione la faena, en una época del año en la que comienza a aparecer más oferta de hacienda terminada. La semana pasada la industria faenó 47.972 vacunos, levemente por debajo de la semana anterior. Por quinta semana consecutiva las vacas tuvieron la mayor participación en la faena con 21.275 cabezas, el 44% del total.

Cierre de mercados

Las señales desde el exterior son flojas, con la atención puesta en China que no convalida una mejora de precios a pesar de que está comenzando una época que habitualmente es de mayor movimiento por las compras previas al Año Nuevo chino, que se celebra en febrero.

Los valores siguen pinchados, según operadores que trabajan con ese mercado. Para Uruguay, por el momento, el precio de exportación resiste sobre los US$ 4.000 por tonelada para la carne vacuna. En los últimos 30 días móviles el Índice Medio de Exportaciones (IMEx) fue de US$ 4.121. El promedio anual sigue bajando, y en la última semana se ubicó en US$ 4.299 por tonelada.

Cierre de mercados

También será fundamental que se concreten los pronósticos de lluvias para los próximos días, que permitiría afianzar el rebrote de las pasturas y ver los movimientos de la oferta.

En lanares, entrando en zafra, el mercado avanza con demanda fluida y precios estables. Los negocios se concretan en el eje de US$ 2,90 el kilo para el cordero mamón y el borrego, entre US$ 2,30 y US$ 2,40 para la oveja y el capón.

Hay interés de la industria, pero se mantienen las exigencias en el peso de carcasa, con preferencias por las menores a 24 kilos.

El precio de exportación para la carne ovina dio un fuerte salto y promedió US$ 4.648, el dato más alto desde mediados de julio. En 30 días móviles se consolida un camino de recuperación que comenzó a mediados de setiembre y se ubicó en US$ 3.918.

Firmeza para los granos

Una semana que se anticipa lluviosa –a partir de este domingo– sería el cierre ideal para los cultivos de invierno en Uruguay. Aunque para algunas zonas el agua llegue tarde como para se exprese todo el potencial de trigos, cebadas y colzas, representaría un momento bisagra. Si se instalan las demoradas temperaturas primaverales con agua en los perfiles arrancará un nuevo ciclo para la producción agrícola y ganadera. Va ser una buena cosecha de trigo y cebada. En trigo incluso puede llegar a ser récord en volumen.

Con precios corrigiendo al alza en el mercado de Chicago y buenos volúmenes de producción, Uruguay puede tener oportunidades comerciales. Brasil va a precisar trigo de buena calidad, al trigo de Argentina la sequía le pegó con fuerza y está recortando rendimientos semana a semana, la sequía en Australia también afecta la oferta 2024 y los mercados están tomando nota de todo esto, con flechas hacia arriba en los precios.

La soja logró el segundo avance semanal de precios en Chicago, aunque el viernes la cotización bajó por toma de ganancias, la misma tendencia que siguieron el trigo y el maíz. El trigo había alcanzado máximos en un mes el jueves y el maíz el mayor valor desde agosto.

La soja posición julio 2024 se acercó a los US$ 500. Cerró la semana en US$ 496 por tonelada con un avance de US$ 7 respecto al viernes anterior. La volatilidad sigue siendo la norma. El clima en Brasil y Argentina es uno de los principales factores detrás de las fluctuaciones en los precios de la soja. Los nuevos pronósticos de lluvias para las zonas agrícolas brasileñas restaron algo de presión, aunque persiste el calor inusual que está retrasando la siembra y podría afectar a los cultivos ya implantados y en sus primeras etapas.

Cierre de mercados

El trigo diciembre recuperó US$ 2 y cerró la semana a US$ 215 por tonelada. Perdió algo de fuerza por las lluvias en Australia que podrían mejorar las condiciones de los cultivos.

El maíz cerró el balance semanal con pocas variaciones en el eje de US$ 195 por tonelada. Influyó sobre la baja de precios en el último día de la semana el avance de 57% de la cosecha estadounidense y los pronósticos de lluvias para zonas agrícolas de Argentina.

Los precios a nivel local muestran mejoras para la cebada industria que vuelve al eje de US$ 220 por tonelada, la misma referencia que el trigo, la soja se mantiene sobre US$ 440 y la colza vuelve a perder pie y baja a US$ 385.

Lana: China fortalece la demanda

Un leve repunte de precios marcó la semana en el mercado lanero de Australia, como consecuencia de un fortalecimiento de la demanda de China en una semana en la que el gigante asiático dio a conocer un crecimiento económico en el tercer trimestre que fue mayor al esperado.

El buen desempeño en las lanas Merino del extremo más fino (19 a 17 micras) contrastó con el ajuste en los tipos de lanas cruza de entre 26 y 30 micras que se afirmaron durante los últimos tres meses por la demanda sostenida desde China.

El dólar australiano cayó levemente. El Indicador de Mercados del Este (IME) tuvo un aumento de 1% en divisa local y de 0,4% en dólares estadounidenses, una diferencia que se explica por el tipo de cambio. Por la misma razón la demanda mostró un mayor entusiasmo que en las semanas previas. El IME cerró a US$ 7,26 por kilo base limpia, dos centavos más que la semana anterior.

Cierre de mercados

Los productores convalidaron los precios del mercado por lo que más del 95% de los fardos ofrecidos encontraron comprador, con mayor interés y puja por las lanas de mayor finura y mejores datos objetivos. Fue el mayor porcentaje de colocación en un año, desde octubre 2022.

Las señales de la economía China, que contribuyeron a mejorar el ambiente de negocios en las subastas en Australia, generan expectativa de una mejora progresiva en los precios, que siguen en los niveles más bajos de los últimos cuatro años.

En la operativa local se destacan ventas de lana fina Merino Australiano e incluso Ideal de finura media, de buen volumen a precios estables.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó la venta de un lote de 18 mil kilos de 19 micras de diámetro, acondicionado, grifa verde y con certificación RWS por US$ 6,20 el kilo base sucia.

Otros negocios por lanas de 19 a 20 micras se concretaron en el eje de US$ 5,50 a US$ 6 por kilo vellón, con un premio de alrededor de 10% por certificaciones. Un lote de 20,7 micras de 35 mil kilos, grifa verde y certificado RWS fue colocado a US$ 4,90 kilo vellón.

El lote Ideal destacado, de 60 mil kilos con lana de varias zafras de 23,4 a 24,3 micras, fue negociado por US$ 3,50 por kilo, acondicionado grifa verde.

Los negocios por lanas Corriedale sin acondicionar, en el eje de 28,5 micras se cerraron a US$ 0,60 por kilo, mientras que un lote Corriedale de 23,3 micras obtuvo US$ 3 por kilo.