Pese a cuatro covid-19 positivos, los jugadores de Danubio salieron de la burbuja sanitaria

El plantel de Danubio abandonó la burbuja sanitaria y los jugadores fueron autorizados por el Ministerio de Salud Pública a realizar la cuarentena en sus domicilios, tras los cinco casos positivos que se registraron en el club y el antecedente de la concentración de Uruguay (donde ya se confirmaron 21 positivos), según reveló a Referí el médico del club Carlos Voituret.

Además, el presidente Arturo Del Campo confirmó a Referí que el club no planteará reparos para disputar el encuentro del sábado contra Peñarol, por la sexta fecha del Intermedio, aunque lo ampara el reglamento a solicitar la suspensión del encuentro si tuviera cinco casos positivos de covid-19.

El primer jugador de la franja en dar positivo de coronavirus fue Rodrigo "Loli" Piñeiro. Eso ocurrió el 13 de noviembre, de acuerdo a lo que informó el club oficialmente a través de sus redes sociales. El delantero ya superó la enfermedad. En el último hisopado que le realizaron, dio negativo.

Nuestro jugador @lolypineiro10 dio positivo de COVID-19. El mismo ya se encuentra realizando cuarentena en su hogar y se está procediendo a hisopar a todo el plantel y CT.



Estamos en contacto con @UyDeporte para ver los pasos subsiguientes. pic.twitter.com/ESwWxJvVO1 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) November 13, 2020

Seis días después, el 19, el club informó del caso positivo de José Luis Rodríguez.

Y este miércoles se confirmaron otros tres: Santiago Paiva (compañeros de habitación de José Luis Rodríguez en el hotel), Matías Jones y un juvenil colombiano Carlos Romaña.

¿Por qué los jugadores del club de Maroñas abandonaron la burbuja? ¿Quién los autorizó? ¿Qué pasa con los posibles contagiados?

El jefe de la sanidad de la franja, Carlos Voituret, reveló a Referí los pasos que se dieron para tomar esta decisión.

“Como oficial de cumplimiento de Danubio ayer elevamos una nota a la AUF haciéndoles ver que desde el punto de vista sanitario un hotel es imposible que funcione como una burbuja porque se mueve mucha gente, hay mucho movimiento en los ascensores, mucho movimiento en el comedor. Es muy difícil el aislamiento y mantenerse en el hotel implicaba seguir contagiando gente y mi solicitud era que se pudieran retirar a sus domicilios y se comprometan a hacer el aislamiento salvo los que no puedan, que se quedan en el hotel”, comenzó diciendo Voituret.

El jefe de la sanidad de Danubio reveló que la idea fue consensuada con el cuerpo técnico y los dirigentes.

“Mereció un contacto directo de nuestro presidente (Arturo Del Campo) con el presidente de la Mesa Ejecutiva y con la Secretaria Nacional de Deportes solicitando los mismo. Eso fue concedido y hoy (jueves) de mañana se retiraron a sus domicilios salvo los que no pueden”.

No entrenan

Voituret anunció que, debido a la ansiedad que generó el tema, el cuerpo técnico que comanda Leonardo Ramos, decidió no entrenar este jueves.

“Vuelven mañana de tarde, con precauciones y sin utilizar vestuarios, y solicitamos a Rafael Peña de la AUF que se coordine un nuevo hisopado mañana de tarde a todo el plantel”.

El médico de Danubio reveló que “el Puma Rodríguez y Paiva están cumpliendo la cuarentena aislados en su casa. Y los casos que se dieron ayer, que no podían volver a su casa, están en el hotel. En total hay siete en el hotel. Los dos contagiados (Jones y el colombiano Romaña), los dos acompañantes de esos positivos porque son candidatos a ser positivos y tres personas más que tienen una imposibilidad de ir a sus domicilios”.

Se presentan a jugar

El presidente del club de Maroñas, Del Campo, reveló que por el momento se mantiene la fijación del partido contra Peñarol, por la sexta fecha del torneo Intermedio, para el sábado a la hora 17 en Jardines del Hipódromo.

“Me llamo Ernesto Vergara (presidente de la Mesa Ejecutiva) para ver si Danubio postergaba el partido con Peñarol. Hablé con Leo Ramos y me dijo que está dispuesto a jugar, que no es una decisión de él ni nuestra, que la gente que tiene que pensar qué hacer no somos nosotros y yo pìenso igual. Danubio está dispuesto a jugar”, expresó Del Campo.

El presidente de la franja agregó: “Ramos puso una condición y fue que los jugadores salgan de la burbuja, están cansados, entiende que la burbuja es un foco de contagio como quedó demostrado con la selección”.