Philip Morris: cada vez más cigarrillos electrónicos

La tabaquelera Philip Morris avanza en su objetivo de sustituir de manera gradual los cigarrillos tradicionales por alternativas sin combustión de humo. La empresa quiere que para 2025 el 30% de su volumen de negocios pertenezca a artículos libres de combustión.

En esa línea, hace unos días, presentó en España dos nuevos modelos de dispositivos que calientan el tabaco en lugar de quemarlo, según informó El País de Madrid.

Los IQOS3 e IQOS 3 MULTI calientan el tabaco en lugar de quemarlo, y generan vapor en vez de humo. El precio del IQOS3 es de 109 euros (US$ 123) que incluye un cargador de bolsillo; mientras que el MULTI se vende por 99 euros (US$ 112). A este último dispositivo no es necesario recargarlo, y permite 10 usos consecutivos.

El consumo a través de estos dispositivos reduciría las sustancias dañinas en 90%, según el director general para España y Portugal, Enrique Jiménez, que reconoció que no están exentos de riesgos y que tampoco se dirigen a aquellas personas que deseen dejar de fumar.

"Si no quieres sufrir las consecuencias perjudiciales del tabaco, lo mejor es dejarlo”, admitió.

IQOS se comercializó por primera vez en Japón e Italia en 2014. Hoy cuenta con más de 6,6 millones de usuarios en 44 países.

El CEO de Philip Morris, André Calantzopoulos, ha sido claro en que su objetivo es reemplazar los cigarrillos tradicionales lo antes posible, por lo que el tabaco “calentado” se convirtió en el principal foco comercial de la compañía.

"Es muy claro que es mejor que dejen de fumar o que nunca comiencen, pero si la gente va a continuar usando nicotina, estos productos (como IQOS) son mejores para su salud y para la gente que tiene a su alrededor", señaló.